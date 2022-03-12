Daily Wire: украинские биолаборатории финансировало Минобороны США

Хотя американские власти настаивают на том, что обнаруженные на Украине биологические лаборатории занимались исключительно научной деятельностью, и называют заявления Москвы о том, что в них разрабатывалось биологическое оружие, «пропагандой», документы о финансировании этих учреждений подтверждают, что им предоставлял гранты именно Пентагон, выяснил ведущий Daily Wire Майкл Ноулс. При этом, как отметил Ноулс в выпуске своей передачи, материалы, подтверждающие это, недавно постарались удалить.

Выходит, эти лаборатории занимаются чисто научной деятельностью, направленной как раз на предотвращение угроз, а российская пропаганда взяла и заявила, что речь о каких-то военных проектах по созданию биологического оружия, а это всё полная чепуха. Понятно.

Вот только в этом месте всё становится очень странно — ведь в конце этого ролика, опубликованного американским посольством в Киеве, диктор говорит: «Ознакомиться с дополнительными сведениями можно на сайте dtra.mil». То есть military, это военный домен. То есть вы мне на протяжении всего ролика рассказывали, что речь о чисто научной инициативе, направленной на укрепление системы здравоохранения, — но теперь отправляете меня на один из сайтов вооружённых сил, поскольку эту программу ведёт Пентагон, наше Минобороны. Ну ладно.

А странность вот где — вчера я сказал: «Так, изучу-ка я этот вопрос» и пошёл на сайт dtra.mil, а он оказался недоступным. Тогда я пошёл на archive.org, где можно посмотреть разные скриншоты сайтов и выяснить, когда они были доступны, как в тот или иной момент выглядели страницы и когда доступ пропал. Оказалось, что тот сайт работал всего два дня назад.

Я попросил у других людей попробовать зайти на сайт и посмотреть, что с ним, и сам попытался на него попасть с разных устройств — но сайт точно был недоступен. Можно и воспользоваться разными VPN-сервисами, чтобы посмотреть на сайт из разных точек — но он всё равно был недоступен. И доступ к нему пропал спустя всего день после того, как Виктория Нуланд обо всём этом рассказала в своих показаниях.

Но через несколько часов сайт «ожил». Тогда я сказал: «Так, мне нужно поподробнее узнать об этом проекте» — ведь Пентагон теперь заявляет, что всё это началось с договора, подписанного в 2005-м Джорджем Бушем — младшим и предусматривавшего демонтаж старых советских лабораторий по разработке биологического оружия. То есть это биологическое оружие было разработано в Советском Союзе, а после его распада, лет примерно через четырнадцать, на Украину, в Грузию и остальные страны Восточного блока пришли мы, и мы собирались очень аккуратно все эти программы разработки биологического оружия ликвидировать, обеспечив безопасность. И я отправился на сайт Госдепа, где нашёл ссылки на документы с информацией о грантах, предоставленных в рамках финансирования соответствующих программ. Вот только всё, что было по ссылкам, удалили, документов там не было, пришлось искать старые версии материалов об этих грантах.

Вот таких документов я нашёл в интернете 11 или 12. Один — о Харьковском областном лабораторном центре в Харькове, другой — о Львовском областном лабораторном центре в Львове, ещё один — и я сейчас неверно произношу все эти названия — о Государственной региональной диагностической ветеринарной лаборатории. При этом всё финансирование шло не от Национальных институтов здравоохранения, не от Центров контроля и профилактики заболеваний, не от Всемирной организации здравоохранения и не от Агентства США по международному развитию. Оно шло — давайте посмотрим по документам. Так, «финансирующая организация — Министерство обороны Соединённых Штатов Америки». Дальше: «Финансирующая организация — Министерство обороны Соединённых Штатов Америки». Дальше: «Финансирующая организация — управление Соединённых Штатов Америки по сокращению военной угрозы». И так далее.

Так что же всё-таки с этими лабораториями творится? Кто говорит правду? А если её не говорит никто, в чём же она?

Дата выхода в эфир 11 марта 2022 года.