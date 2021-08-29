WSJ: «сделать Китай козлом отпущения» — в Пекине прокомментировали доклад американской разведки о происхождении коронавируса

Американская разведка пришла к выводу, что СOVID-19 не разрабатывался в качестве биологического оружия, пишет The Wall Street Journal. В рассекреченной версии доклада выдвигаются две гипотезы о происхождении коронавируса: контакт с заражённым животным или инцидент в лаборатории. Тем не менее в посольстве Китая в Вашингтоне сочли, что доклад разведки призван «сделать Китай козлом отпущения».

Американское разведывательное сообщество не смогло прийти к единому выводу о происхождении СOVID-19, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на опубликованную в пятницу рассекреченную версию доклада разведки.

Четыре ведомства «с низкой степенью уверенности» предположили, что коронавирус мог попасть к людям от заражённых животных. Тем не менее одно ведомство «с умеренной степенью уверенности» утверждает, что вспышка заболевания стала результатом несчастного случая в лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

При этом в документе сказано, что большинство ведомств полагают, что коронавирус не был создан при помощи генной инженерии, хотя два ведомства отметили, что у них недостаточно информации для вынесения суждения.

«Мы считаем, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия», — гласит опубликованная версия доклада. Кроме того, считается, что китайское правительство не знало о вирусе до вспышки в Ухани в конце 2019 года.

В отчёте также сказано, что американские разведслужбы не смогут определить причины происхождение вируса, который унёс жизни более 600 тыс. американцев и более 4 млн человек по всему миру, без дополнительной информации из Китая. «Однако Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляется обмену информацией и обвиняет другие страны, включая Соединённые Штаты», — утверждается в документе.

В пятницу, комментируя доклад разведки, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поиски причин вспышки коронавируса, и раскритиковал Пекин за нежелание сотрудничать в этом вопросе.

«Важнейшая информация о происхождении этой пандемии находится в Китайской Народной Республике, однако с самого начала должностные лица в Китае работали над тем, чтобы не допустить к ней международных специалистов и членов мирового медицинского сообщества», — приводит WSJ слова американского лидера.

В посольстве Китая в Вашингтоне поспешили отвергнуть подобные утверждения, отметив, что доклад предназначен исключительно для того, чтобы «сделать Китай козлом отпущения».

Доклад, вероятно, возьмут на вооружение сторонники версии о происхождении СOVID-19 в результате лабораторной утечки, а также те, кто считает, что вспышка произошла в результате естественной передачи коронавируса от животных. Как отмечает The Wall Street Journal, тот факт, что к единому мнению ведомствам, входящим в разведсообщество США, по данному вопросу прийти не удалось, ставит перед Байденом, американскими законодателями и Всемирной организацией здравоохранения вопрос о том, как действовать дальше спустя почти 18 месяцев после начала пандемии.