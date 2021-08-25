WP: американская разведка не сумела определить, откуда взялся Covid-19

Джо Байден получил от разведсообщества США доклад о происхождении коронавируса, в котором не содержится однозначного ответа на вопрос о причинах появления патогена, сообщает The Washington Post. Как передаёт газета, эксперты не смогли выяснить, перешёл ли вирус от животного к человеку в результате естественного процесса или «сбежал» из лаборатории в Ухани. По мнению учёных, на решение этой задачи могут уйти годы, отмечает издание.

Президент США Джо Байден получил секретный доклад от разведывательного сообщества, в котором не содержалось никаких выводов о происхождении нового коронавируса, сообщает The Washington Post. Как передаёт газета со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с вопросом, эксперты не смогли выяснить, перешёл ли патоген от животного к человеку в результате естественного процесса или «сбежал» из лаборатории в центральном Китае. По словам официальных лиц, разведывательное сообщество в течение нескольких дней постарается рассекретить части доклада для возможного обнародования.

Как напоминает издание, документ, представленный президенту, является результатом 90-дневной работы, проведённой после поручения Байдена о подготовке доклада, «который приблизил бы нас к окончательному выводу» о происхождении вируса, убившего более 4 млн человек во всем мире и разрушившего экономики разных стран. Однако, несмотря на анализ множества существующих разведданных и поиск новых доказательств, сотрудники американской разведки не пришли к единому мнению, заявили анонимные источники газеты.

Директива Байдена появилась в мае, после получения отчёта от ведомств, в котором говорилось, что службы «сходятся вокруг двух вероятных сценариев», но не пришли к какому-либо выводу. Президент сообщил, что два агентства склонялись к гипотезе о возникновении вируса в результате контакта человека с инфицированным животным, в то время как третье сочло более вероятным сценарий утечки из лаборатории.

Ещё в июне директор Национальной разведки Аврил Хейнс предупредила, что агентства могут не раскрыть эту тайну. «Мы надеемся найти дымящийся пистолет», — заявила она в интервью Yahoo News, добавив, что сделать это будет сложно. Как сообщила Хейнс, в проверке приняли участие десятки аналитиков и сотрудников разведки из различных ведомств.

Другой чиновник заявил, что разведывательное сообщество «вероятно, не наилучшим образом приспособлено для решения этой задачи», относящейся, по большей части, к научной области. Многие учёные, знакомые со спорами о происхождении вируса, также скептически отнеслись к возможности разрешения этой загадки в ходе 90-дневной проверки, а по мнению некоторых из них, для расследования могут потребоваться годы, отмечает газета.

Как напоминает издание, интерес к теории лабораторного происхождения вируса резко возрос этой весной после того, как 18 учёных написали письмо в журнал Science с утверждением о необходимости расследовать все возможные источники, включая утечку из лаборатории. Сторонники этой теории указывают на секретную информацию, впервые раскрытую в последние дни правления Трампа, о том, что трое неизвестных сотрудников Уханьского института вирусологии — одного из ведущих мировых научно-исследовательских институтов, изучающих коронавирусы, — попали в больницу в ноябре 2019 года с симптомами, похожими на грипп.

Если в течение 2020 года эту гипотезу связывали с предвыборной политикой, а основной теорией происхождения Covid-19 оставалась идея о переходе вируса от животного к человеку, то сегодня многие вопросы по-прежнему остаются без ответа, пишет WP. К примеру, животное, предположительно бывшее первичным носителем вируса так и не было определено. В то же время, сторонники теории об утечке из лаборатории не нашли прямых доказательств того, что SARS-CoV-2 существовал в лаборатории в Ухане до пандемии, хотя учреждение так и не опубликовало записи, запрошенные экспертами и правительствами по всему миру.

В феврале этого года делегация специалистов из Всемирной организации здравоохранения совершила краткий визит в уханьскую лабораторию и пришла к выводу, что наиболее вероятным источником возникновения вируса является естественный зооноз, а утечка из лаборатории «крайне маловероятна». Однако позже генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус опроверг это заключение, заявив, что было бы преждевременно исключать теорию утечки из лаборатории. Миссия ВОЗ также подверглась критике со стороны некоторых из разных стран, которые призвали к дальнейшему расследованию.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник заверила, что результаты доклада будут представлены общественности. «На данном этапе я не знаю, в каком формате это будет сделано», — добавила она.