CNN: спецслужбы США изучают пакет генетических данных из Ухани — чтобы понять, откуда взялся коронавирус

В руки американских спецслужб попал огромный пакет генетических данных из уханьской лаборатории, который может помочь установить истинное происхождение коронавируса, передаёт CNN. При этом, как отмечает канал, расшифровать эту информацию будет крайне непросто из-за нехватки кадров, так как учёные, подходящие для этой работы, должны не только иметь нужную форму допуска и отлично разбираться в биологии, но и хорошо знать китайский язык.

Американские спецслужбы изучают огромный пакет генетических данных, которые могут стать ключом к тому, что выяснить, откуда появился коронавирус, — при условии, что они смогут расшифровать эту информацию, пишет CNN.

Эта гигантская библиотека данных содержит в себе генетические схемы, полученные из образцов вируса, которые изучали в уханьской лаборатории в Китае. При этом, по мнению некоторых источников канала, знакомых с ситуацией, именно с этих образцов и могла начаться пандемия COVID-19.

Хотя на данный момент непонятно, каким образом и когда спецслужбы США получили доступ к этой информации, машины, участвующие в обработке подобных генетических данных, обычно подключены к внешним облачным серверам, что в теории даёт возможности для взлома.

Вместе с тем перевод этого массива сырых данных в полезную информацию — это крайне непростая задача, для выполнения которой требуется наличие достаточных вычислительных мощностей. Спецслужбы могут обработать информацию с помощью суперкомпьютеров Национальных лабораторий Министерства энергетики.

Вторая проблема — это дефицит кадров. Дело в том, что американским спецслужбам здесь нужны не просто учёные, а учёные, которые обладают как достаточной квалификацией для интерпретации сложных данных генетического секвенирования, так и соответствующей формой допуска. При этом они также должны хорошо владеть китайским языком.

«Очевидно, что учёные с соответствующей формой допуска найдутся, — отметил один из собеседников CNN. — Но учёные с соответствующей формой допуска, говорящие на мандаринском языке? Таких кадров маловато. Причём не просто учёные, а учёные, которые специализируются на биологии? Так что, как вы видите, задача усложняется очень быстро».

Американские чиновники, которые в течение 90 дней должны прийти к каким-то выводам относительно генезиса коронавируса, надеются, что эта информация поможет ответить на вопрос о том, каким образом COVID-19 передался от животных к людям. Раскрытие этой загадки имеет первостепенное значение для того, чтобы установить, вырвался ли коронавирус из лаборатории или же передался людям от диких животных.

Исследователи как внутри правительства, так и за его пределами уже давно пытаются получить генетические данные из 22 тыс. образцов вируса, которые изучались в Уханьском институте вирусологии. Однако эти данные были удалены из интернета китайскими чиновниками ещё в сентябре 2019 года, притом что Пекин ныне отказывается передавать эти и другие необработанные данные о ранних случаях заболевания коронавирусом в руки как ВОЗ, так и США.

Что же касается исследователей, то они хотят понять, располагал ли Уханьский институт вирусологии или другие китайские лаборатории образцами вирусов или другой контекстуальной информацией, которая могла бы помочь им проследить эволюционный путь COVID-19.

Между тем два учёных, изучающих коронавирусы, сообщили CNN, что сомневаются, что в этих данных найдётся какая-либо доcеле неизвестная информация. При этом один источник CNN, который в курсе деталей расследования США по этому поводу, не подтвердил и не опроверг, что американские спецслужбы анализируют данные, имеющие отношение к этим 22 тыс. образцам.

По мнению собеседников канала, даже если исследователям и удастся расшифровать генетические схемы, они всё равно не смогут однозначно утверждать, что вирус появился в лаборатории в Ухани или же в дикой природе. Если чиновники хотят ответить на вопрос о том, как началась пандемия, им в любом случае придётся сопоставлять другие контекстуальные данные.