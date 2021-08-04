FAZ о вспышке коронавируса в Пекине: «превосходство китайской системы» грозит обернуться позором

Успех Поднебесной в борьбе с пандемией коронавируса Пекин объяснял «превосходством китайской системы», пишет Frankfurter Allgemeine. Председатель КНР Си Цзиньпин интерпретировал его как своё личное достижение, но всё это может обернуться для него позором, ведь сейчас страна переживает самую большую вспышку COVID-19 с момента снятия карантина в Ухани, рассказывает немецкое издание.

В Пекине у жилых домов вновь стоят люди с термометрами, сообщает Frankfurter Allgemeine. Некоторые торговые улицы снова закрыты. И жители китайской столицы спешат вернуться назад из загородных поездок, пока ещё есть такая возможность. Сейчас Поднебесная переживает самую большую вспышку коронавируса с момента снятия карантина в Ухани в апреле 2020 года. Впрочем, по сравнению с Европой число заболевших не такое большое. За последние две недели в десяти провинциях было зарегистрировано около 400 случаев инфицирования. Зато китайские власти принимают гораздо более жёсткие меры. Пекин изолируется. Во вторник была остановлена продажа железнодорожных билетов в столицу из 23 городов.

В других регионах схожая ситуация, продолжает немецкое издание. Людям запрещают покидать города, изолируют жилые кварталы, разрешают ходить за продуктами только одному члену семьи, ограничивают движение общественного транспорта. В некоторых деревнях строят земляные валы, чтобы туда не смогли заехать автомобилисты. После того как в Ухани было выявлено семь случаев заражения, там собираются протестировать всех жителей города, а их 11 млн.

Новую вспышку COVID-19 связывают с прибытием в город Нанкин рейса авиакомпании Air China из Москвы. «Дельта»-вариантом коронавируса заразились уборщики, которые наводили порядок в салоне самолёта. При этом большинство из них были полностью привиты. По-видимому, вакцина защитила их от тяжёлого течения заболевания, так как только 4% из них заболели сильно.

Жёсткие меры по борьбе с распространением заболевания показывают, как встревожено китайское руководство, отмечает издание. С самого начала пандемии власти стремились к тому, чтобы в стране было ноль заражений. За прошедшие месяцы в Поднебесной происходили лишь локальные вспышки коронавируса. Этот успех в Пекине объясняли «превосходством китайской системы». Председатель КНР Си Цзиньпин интерпретировал его как своё личное достижение. «Теперь же велика угроза, что, если не получится быстро взять вирус под контроль, это обернётся для него позором», — заключает Frankfurter Allgemeine.