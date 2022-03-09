Боец UFC: за свою страну готов жизнь отдать, но воевать за океаном за коррумпированные власти не стану

Американские власти пытаются разрушить США просто потому, что им это выгодно, убеждён cкотовод из Арканзаса и боец UFC Брайс Митчелл. Как заявил Митчелл в эфире Fox News, он с радостью отдаст жизнь за свою страну, если в неё вторгнутся враги — но воевать в заокеанских войнах за интересы коррумпированной верхушки не намерен.

Среди тех, кто уже высказался по Украине, наверное, ни одному не удалось сформулировать американскую позицию по этому вопросу настолько лаконично и выразить её настолько мудро, как человеку по имени Брайс Митчелл. Часть его комментариев мы показали в нашем прошлом выпуске. Брайс Митчелл — скотовод из Арканазаса, а кроме того — весьма широко известный боец UFC. На прошлой неделе мы попросили его поделиться мыслями по поводу Украины — и вот, что он в том числе сказал.

БРАЙС МИТЧЕЛЛ, боец UFC: Я участвовать во всех этих войнах ради всех этих политиков не собираюсь. Я остаюсь дома — и, если война придёт в Арканзас, я встану как вкопанный на этой земле и погибну за всё, что я люблю, но не отступлю. Если в нашу страну вторгнутся и все будут говорить: «Надо эвакуироваться, надо уходить!», я никуда не уйду — я встану как вкопанный на земле Арканзаса и буду сражаться за людей, страну и образ жизни, которые я люблю. Но за океан я воевать не полечу. Я же даже не понимаю, что вообще происходит.

А вот многие люди, которых вы видите в телевизоре, в случае вторжения на нашу землю сразу же бы уехали — это чётко показал один недавний соцопрос. А обращать внимание нужно на тех, кто уезжать не стал бы, кто стал бы сражаться за свою страну и свой народ, своих близких.

Разумеется, к этим людям относится и Брайс Митчелл. Кстати, в субботу он одержал победу в очередной схватке, а половину денежного приза за этот бой пообещал пожертвовать одной из благотворительных организаций Арканзаса, чтобы помочь больным детям. И сегодня мы с большим удовольствием приветствуем его на нашей передаче.

Брайс, большое спасибо, что к нам заглянули. Хочу отметить по поводу Ваших слов: мне ещё не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь выразил эту мысль лучше, чем Вы тогда. Но почему Вы это сказали?

БРАЙС МИТЧЕЛЛ: Большое спасибо за приглашение, брат. Сказал я это всё потому, что это первое, что пришло мне в голову, когда мне задали вопрос, и я пытался ответить настолько хорошо, насколько мог. У меня действительно именно такие мысли по этой теме.

Как у Вас вообще получается быть таким честным, когда все остальные боятся сказать то, что действительно думают? Вы ведь просто взяли и всё сказали.

БРАЙС МИТЧЕЛЛ: Ну мне же ведь не нужно беспокоиться, что меня уволят с работы за то, что я говорю, что хочу. Людей, которые со мной согласны, много, но они не могут сказать то, что могу я, даже если они на самом деле так думают — ведь если они всё выскажут, их уволят. (Президент UFC. — ИноТВ) Дэйна Уайт в этом плане хороший человек, он нам разрешает говорить то, что мы хотим сказать.

Очень правильно и справедливо отмечено. Людей, которые говорят такие же слова, как Вы, часто нарекают непатриотичными, а то и вовсе объявляют изменниками. Разве такое Вас не приводит в замешательство? Ведь Вы в первую очередь заявили, что будете сражаться за Арканзас и готовы за него умереть.

БРАЙС МИТЧЕЛЛ: Это стало бы для меня самой большой честью в жизни, брат, так что непатриотичным человеком меня точно назвать нельзя. Умереть, защищая эту землю, для меня было бы самым большим делом в жизни, так что этого я не боюсь. Я просто не хочу понапрасну потерять жизнь, сражаясь в этих войнах за то, во что я даже не верю. Я считаю, что наши лидеры, многие из них — изменники, ведь то, что они сделали, это просто-напросто измена. Да Вы и сами наверняка хоть примерно представляете, о чём я говорю.

Да, странно, что в измене обвиняют именно Вас. Почему, на Ваш взгляд, почти все, кто работает в СМИ — и я всерьёз сейчас говорю, практически каждый человек, — а также в обеих наших главных партиях и, конечно, в Белом доме, в один голос говорят, что нужно выступать в поддержку такого конфликта с Россией. Почему это так для них важно? Есть у Вас какие-нибудь догадки?

БРАЙС МИТЧЕЛЛ: Я не совсем понимаю, какой у них расчёт со всей этой войной против России, но точно знаю: все те деньги, которые идут семье Байдена через Хантера (сына Джо Байдена. — ИноТВ)… Он не заслуживает поста, который он там получил (Хантер Байден был в 2014 году назначен членом правления компании Burisma, которая занимается добычей газа на Украине. — ИноТВ), ему просто купили работу, выплатив взятку, на которую пошли доллары наших налогоплательщиков. Если бы Вы или я сделали бы то, что провернула (спикер палаты представителей США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси и накупили бы акций на миллионы долларов, мы бы угодили в тюрьму за инсайдерскую торговлю акциями, а вот она ею занимается — и денег у неё в результате куры не клюют.





Все эти семьи получают очень хорошие деньги, а нас они при этом душат налогами; инфляция уже рекордная; они позакрывали все наши газопроводы, а теперь вопрошают, почему же цена на нефть подскочила до небес...





Эти люди пытаются разрушить нашу страну, потому что имеют с её краха навар. Того, что происходит, не увидит разве что слепой. У нас с каждым днём растёт и инфляция, и госдолг. А нашу валюту контролирует кучка людей, которая носит название Федеральная резервная система, притом что никакими резервами и ничем федеральным там и не пахнет.





Это всё подлые по натуре вещи, и все они делаются для того, чтобы устанавливать свою власть. Проблем у нас много, и, чтобы их решить, придётся переделать много дел.

Дата выхода в эфир 09 марта 2022 года.