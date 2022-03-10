Fox: Байден наказывает не Путина, а американский средний класс

Президент США Джо Байден ввёл эмбарго на поставки российских энергоресурсов. Однако ведущий Fox News Такер Карлсон задаётся вопросом, в чём цель такого шага. Он приходит к выводу, что больше всего от него пострадают простые американцы со средним уровнем достатка.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Джо Байден сегодня объявил об открытии нового фронта в его войне против американского среднего класса. Конечно, он так это не называл. Демократы редко говорят о том, что думают: они обычно называют всё как-то иначе.

В данном случае Байден сказал нам, что всё дело во Владимире Путине. Байден объяснил, что собирается ударить по Путину, поставив вне закона покупку американцами российских энергоресурсов. По его словам, это приведёт к нашей большой моральной победе, мы будем чувствовать себя молодцом. И в то же время это будет сокрушительное поражение русских, а они этого, конечно, заслуживают. Так что это один из тех редких случаев, когда хорошие парни побеждают, а плохие проигрывают. Ура!

По всему Вашингтону вы могли практически услышать лихорадочные аплодисменты, когда Байден закончил речь, это понравилось каждому избирательному округу. СМИ сошлись во мнении, что Джо Байден ещё никогда не выглядел настолько по-президентски. Чиновники-демократы, кажется, вздохнули с облегчением, ведь теперь они могут говорить о чём-то, кроме коронавируса и южных границ, что они могут наступать, а не защищаться.

Но счастливее всего выглядят лидеры республиканцев. Они трубили, как слоны. Наконец-то у них есть возможность быть сильными и решительными и при этом не разозлить CNN. Спасибо, Джо Байден, мы теперь все можем быть как Джон Маккейн.

Вы на самом деле можете увидеть вот такое единство в столь разделённом городе, как Вашингтон. И это единство настолько крепкое, с таким упоением и ядом, что все забыли задаться базовым вопросом: почему именно мы это делаем? В чём цель?

Цель в том, чтобы обанкротить Владимира Путина? Возможно, это стоило бы сделать, но так это не получится. По всему миру полно рынков, готовых купить его нефть, начиная с Китая, Индии, Турции. Так что это не сработает.

Возможно, цель в том, чтобы заставить российские войска уйти с Украины? Это точно стоило бы сделать. Но нет, этого тоже не выйдет. Джо Байден, как обычно, может говорить что угодно, но даже он не сказал, что санкции против российской нефти покончат со спецоперацией на Украине, потому что этого не произойдёт.

Так против кого именно эти санкции направлены? Задумайтесь. Если вы хотите узнать, на кого нацелено наказание, подумайте, кто больше всего будет страдать. И в данном случае ответ предельно ясен — американцы со средним достатком. Именно их сокрушали на протяжении двух лет антикоронавирусные меры. Именно по ним ударит дополнительное ограничение энергоресурсов. Вы заметили? Наделённые властью люди больше всего ненавидят средний класс.

Так что не Владимир Путин будет наказан, а американские граждане. Это вы. И это не просто домыслы.

Дата выхода в эфир 09 марта 2020 года.