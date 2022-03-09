Fox News: Байден стравил Америку с Россией — а всё из-за морального паникёрства

США уже вступили в конфликт с Россией, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. Именно такое впечатление производят жёсткие шаги Вашингтона против Москвы в связи с российской спецоперацией на Украине. По мысли Карлсона, такой курс обернётся для США крайне деструктивными последствиями — а встала на него страна потому, что в ней с некоторых пор царят не мудрость и рационализм, а «моральное паникёрство».

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Если говорить о долгосрочных последствиях конфликта с Россией, картина получается ещё более страшная — ведь из-за решений Байдена Россия и Китай теперь создали антиамериканский блок. Когда-то это было лишь кошмарным сценарием, но теперь это реальность. Как раз сегодня министр иностранных дел КНР назвал Владимира Путина, цитирую, «самым важным стратегическим партнёром» Пекина. Так что же, мы в итоге введём бойкот на китайские товары — раз этот конфликт продолжается из-за того, что такую возможность создаёт Китай? Нет, на такое рассчитывать не стоит — это ведь будет расизм.



А вот к утрате статуса страны — обладательницы мировой резервной валюты нам готовиться очень даже стоит. Ведь именно это сейчас с нами постепенно и происходит, это очевидно. Люди из команды Байдена, похоже, об этом и не подозревают — а то и вовсе именно этого и добиваются. Джо Байден в своём обращении «О положении страны» хвастался тем, что мы, дескать, всего за одни сутки спустили курс российского рубля на 30 процентных пунктов. Ура, вот мы молодцы! Но когда мы закончим праздновать свою победу в разрушении российской экономики — ну а что, они ведь это заслужили, — мы наверняка спросим себя: а нет ли тут каких-то минусов? А не пиррова ли это победа?





Давайте присмотримся поближе. Такая политика Вашингтона заставила Россию, Китай, Индию, Турцию и другие страны ещё быстрее принимать шаги по отказу от американского доллара. Внесу ясность: эти страны, вместе взятые, представляют большую часть мировой экономики. Наверное, ни один американский президент не поступил со своей страной настолько безрассудно и деструктивно, насколько поступили сейчас, избрав этот курс. И если спецоперация на Украине может закончиться уже завтра, с последствиями такого — то есть утратой американского доллара в качестве мировой резервной валюты — нам придётся жить всю оставшуюся жизнь.





А в Вашингтоне ведь никто и не признаёт, что это сейчас происходит, — там все заняты тем, что ищут новые моральные победы, чтобы их одержать. А наши «прогрессивные» компании — Apple, Mastercard и многие другие американские фирмы — в восторге и теперь ликуют, нахваливая себя за то, что они внесли свой вклад в наказание России. Ну здорово, наказывайте Россию, мы не против. Но сам собой возникает вопрос. Прямо сейчас, на наших глазах, кучка «прогрессивных» корпораций разнесла целую страну и ввергла в нищету её граждан, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. Этой страной оказалась Россия, поэтому мы в большинстве своём даже не задумываемся, какой создаётся прецедент, нас всё устраивает — это же Россия, кому какое дело? Но может ли так случиться, что те же самые приёмы в один прекрасный день используют против страны или людей, судьба которых вас уже заботит? Что, если в один прекрасный день они решат, что роль Владимира Путина теперь играете вы и что теперь вас надо стереть?





Может такое случиться? Но нет, не нужно об этом думать. Да вы, наверное, сейчас и не сможете об этом как следует задуматься, даже если захотите. Знаете почему? Потому что в стране разворачивается паника по поводу морали. Напомню, что для США это уже третья такая паника меньше чем за два года — и, кстати, страна, в которой они случаются регулярно, это не лучшее место для жизни. Такие паники ставят людей, которые в них участвуют, в унизительное положение — а тем, кто не участвует, они причиняют вред. Это ущербное и безумное явление, которое никому не нужно. Хорошо жить можно в стране, где исходы ситуаций определяют мудрость, сдержанность, рационализм и пристойность, а не вопли.





Однако мы живём в стране морального паникёрства. Первая из этих паник началась в мае 2020 года после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда — и она полностью изменила Америку. Второй из них обернулся коронавирус — но вы и сами помните, вы же это всё пережили. Выходит, что вопли не стихают почти два года, а официальным языком публичных дискуссий становится истерия. А это не нужно никому, кроме тех людей, которым это приносит пользу. А кому это приносит пользу? Всем, кто зарабатывает на жизнь враньём.





У врунов имеется просто идеальная защита. Спросите себя: многие ли из тех вещей, которые вы поначалу слышали о движении Black Lives Matter, а затем о коронавирусе, в итоге оказались правдой? Многие ли сюжеты, которые СМИ в самом начале выпускали об этих темах, соответствовали действительности? Немногие — почти все они оказались ложью. Но вы тогда не могли этого заметить, потому что вам было не до того, ведь на вас орали. Если человек говорил, что на самом деле значение имеют жизни всех людей, его объявляли расистом. Если выражал беспокойство по поводу обязательной вакцинации — называли антипрививочником. Ничего не напоминает? Ну так модель остаётся всё та же. Попробуйте скажите как-нибудь вслух, что война с Россией — это, наверное, не самая лучшая идея для США. Ничего радикального в такой позиции нет и большинство американцев с вами согласятся — однако вас немедленно объявят путинским агентом.





Знаете, что это такое? Это навешивание ярлыков, которое применяется в качестве инструмента социального контроля. Люди в руководстве страны решили, что их главная задача — указывать вам, кого ненавидеть. В такой обстановке всё вокруг кажется пропагандой, а всё потому, что по большей части речь и в самом деле идёт о пропаганде.

Дата выхода в эфир 08 марта 2022 года.