TV5 Monde: «не вижу причин возвращаться» — экспаты из Франции и Бельгии не планируют уезжать из России

Несмотря на рекомендации правительств Франции и Бельгии, множество экспатов из этих стран не собираются покидать Россию, пишет TV5 Monde. Предпринимателей, построивших в чужой стране бизнес, не пугают экономические санкции Запада и ухудшение уровня жизни: они верят, что российское правительство сможет восстановить экономику, и с оптимизмом смотрят в будущее.

Множество экспатов из Бельгии и Франции решили остаться в России, несмотря на советы своих правительств вернуться на родину, рассказывает TV5 Monde. Французская газета побеседовала с двумя предпринимателями, которых не пугают экономические санкции Запада.

Бельгиец Хейвуд Гаспар уже 10 лет работает в крупной российской логистической компании и не планирует сразу же уезжать. Конечно, американские и европейские санкции омрачают ближайшее будущее в России, однако его они не пугают. «В любом случае, Россия живёт под санкциями с 2014 года, — напоминает Хейвуд. — После каждой новой санкционной волны Россия становится ещё сильнее». Он признаёт, что на этот раз будет немного сложнее и продлится это дольше, но «абсолютно уверен», что российские власти смогут восстановить экономику и сделать её ещё сильнее, чем прежде.

По словам Хейвуда Гаспара, он не получал каких-либо специальных инструкций от консульского представительства своей страны. До воскресенья в официальном заявлении бельгийцев просто просили избегать демонстраций, организованных в крупных городах. Однако согласно обновлённой информации, посольство Бельгии не рекомендует «путешествовать по всей территории Российской Федерации» и советует своим гражданам «временно покинуть» страну проживания, если их присутствие не является «необходимым».

«У меня в России вся жизнь: я здесь купил квартиру, построил бизнес, обрёл семью, и я не вижу причин возвращаться сейчас в Бельгию», — объясняет Хейвуд журналистам. По его словам, те, кто решает уехать, скорее опасаются того, что может произойти, — главным образом войны с НАТО, которая является главным страхом среди экспатов. Некоторые к тому же боятся репрессий в отношении европейцев: Дмитрий Медведев как-то предложил конфисковать имущество иностранцев в качестве зеркальной меры на конфискацию имущества россиян в Европе.

В интервью французской газете Хейвуд Гаспар говорит о том, что у него нет желания возвращаться в Бельгию из-за отсутствия поддержки со стороны официальных лиц. «Проблема в том, что нам вообще не помогут после возвращения, — утверждает бельгиец. — Сейчас украинские беженцы, которые прибывают в Евросоюз, получают дом или какое-нибудь жилище, в то время как вернувшийся экспат не получит вообще ничего».

Хейвуд не скрывает, что его зарплата сократилась на 30% из-за девальвации рубля. Он отдаёт себе отчёт в том, как это повлияет на его уровень жизни, однако не беспокоится по этому поводу. Обладатель двойного гражданства, Хейвуд говорит, что «полностью ассимилировался» и не ощущает никакого изменения в поведении россиян по отношению к европейцам, несмотря на санкции, которые ударят по их экономике и бюджету. «У меня нет никаких проблем с русскими коллегами, совсем наоборот, — утверждает бельгиец. — Напротив, после введения последних санкций я вижу настоящее возрождение патриотизма у большинства россиян».

С ним согласен Александр Стефанеско, 44-летний директор рекрутинговой компании, которая специализируется на сопровождении западноевропейских и, в частности, французских компаний. Стефанеско также является сопредседателем Комитета по малому и среднему бизнесу Франко-российской торгово-промышленной палаты. У него двойное франко-русское гражданство, в России он живёт уже 14 лет с женой и двумя детьми. Как и Хейвуд, он тоже не собирается уезжать и не боится здесь оставаться. В разговоре с журналистами французского издания он объяснил, что традиционно в России хорошо относятся к Франции и французам, однако отношение русских в целом к Западу, который включает Европу и США, опредёлённо будет ухудшаться — как ухудшается с 2008-го и 2014 года. «Есть один побочный эффект от санкций, о котором не думают французские и европейские политики, — поделился Стефанеско. — Эти санкции вредят французскому бизнесу. Они не угрожают популярности действующей политической власти».

Утром в четверг МИД Франции обратился к экспатам и «настоятельно рекомендовал выходцам из Франции и их семьям, чьё присутствие в России необязательно… покинуть страну по ещё существующим каналам». Александр Стефанеско считает, что эти указания слишком размытые. Он рассказал, что некоторые компании предложили своим сотрудникам уехать, однако в целом французам в России неясно, что является «обязательным присутствием», и большинство из них не хотят возвращаться на родину.

Французское издание указывает, что Франция занимает первую строчку среди крупнейших иностранных работодателей в России: на неё работает 160 тыс. человек. Пока, за исключением «временного» прекращения продаж в люксовых бутиках, лишь несколько французских компаний объявили о своём намерении уйти с российского рынка. Однако директор кадрового агентства в Москве уже видит негативный эффект санкций: по его словам, проекты компаний задерживаются, а вместе с ними и приём новых сотрудников. «Все задаются вопросом, что произойдёт в ближайшем будущем, — рассказывает Александр Стефанеско. — Мы живём в страхе. Министерство иностранных дел делает размытые заявления, что порождает панику в компаниях. Однако французские компании не покидают Россию — они приостанавливают свою деятельность».

В заключение TV5 Monde с удивлением отмечает, что Стефанеско с оптимизмом смотрит в будущее. Он считает, что «уже необходимо готовиться ко времени после» конфликта: санкции ослабят экономику, но потом, несомненно, настанет её подъём, и история этого «мира будущего» начинает создаваться прямо сейчас.