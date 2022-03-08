Главная цель для глобальных санкций: Bloomberg посчитал, какие страны приняли пакет мер против России

На фоне спецоперации на Украине Россия стала страной-рекордсменом в плане введённых против неё санкций, обогнав Иран и Северную Корею, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, общее число санкций превысило 5530, что продемонстрировало решимость США и их союзников дать отпор Владимиру Путину.

На фоне ввода войск на Украину Россия стала самой подсанкционной страной в мире, обойдя Иран и Северную Корею, пишет Bloomberg.

С 22 февраля этого года в результате действий США и их европейских союзников против России было введено 2778 новых санкций. При этом их общее число, по данным санкционной базы данных Castellum.ai, превысило 5530. Таким образом, в этом отношении Россия обогнала даже Иран, против которого за последние десять лет было введено 3616 санкций, призванных в основном наказать Тегеран за его ядерную программу и поддержку терроризма.

Тем временем давление на Россию усиливается день ото дня. В минувшие выходные к длинному списку компаний, приостановивших или полностью отказавшихся вести деятельность в России, присоединились American Express и Netflix Inc. Некоторые из зарубежных фирм пошли на это, следуя санкционным предписаниям, однако очень многие занимаются «самосанкционированием» — то есть решают уйти из страны, даже несмотря на то, что по закону делать этого не обязаны.

«Это финансовая ядерная война; крупнейшее в истории санкционное событие, — отметил бывший чиновник Минфина США Питер Пятецкий. — Менее чем за две недели Россия превратилась из составной части мировой экономики в главную цель для глобальных санкций и финансового изгоя».

Санкции против России во многом подчеркнули единство США и их союзников перед лицом украинского кризиса и показали, что Запад полон решимости использовать свою экономическую мощь для сдерживания Путина.

В этом контексте российский лидер заявил, что введение санкций «сродни объявлению войны».

В списке самых подсанкционных стран после России и Ирана идут Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Мьянма и Куба. В перечень санкций включены различные карательные меры в отношении отдельных лиц, компаний и даже ограничения, касающиеся яхт и самолётов.

Многие санкции против России США ввели ещё за «вмешательство» в выборы 2016 года, а также другие недружественные шаги Москвы за рубежом.

Подавляющее большинство санкций, наложенных на Россию с 22 февраля, касается физических лиц (2427), в то время как лишь 343 направлено против юридических лиц: компаний или госучреждений.

Лидером в плане санкций, введённых против России, является Швейцария (568 санкций), в то время как ЕС ввёл 518 санкций, а Франция — 512. Что же касается США, то они ввели 243 карательные меры.