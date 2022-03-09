Fox: украинского кризиса можно было избежать — если бы в США сидело другое правительство

США могли бы избежать скачка цен на продовольствие и бензин, высокой инфляции, обострения конфликта на Украине и падения рынков, если бы ими управляло другое правительство, передаёт Fox News. Как отмечает канал, при Дональде Трампе Америка была куда сильнее и проводила куда более независимую и практичную политику — и в таких условиях Владимир Путин никогда бы не решился на ввод войск на Украину.

Может, вы и не заметили, но индекс Доу Джонса сегодня упал более чем на 797 пунктов.

ВЕДУЩИЙ: …и тенденция перекинулась на все мировые рынки. Все мировые индексы сегодня опустились.

Цены на продовольствие ушли в потолок, а стоимость бензина достигла пика с 2008 года.

ОТРЫВОК РЕПОРТАЖА MSNBC: Цены на бензин взлетели до небес, до высшего уровня с 2008 года.

ВЕДУЩАЯ: Сколько там топливо на выходных стоило? Более 7 долларов за галлон?

РЕПОРТЁР: Да, вы только посмотрите на это, 6,99!

Инфляция — на рекордных уровнях с 70-х годов. Всё это привело, как признала даже The Washington Post, к крайне пессимистичным настроениям среди американцев. Однако вместо того, чтобы взглянуть в глаза упадку США при Байдене, а затем попытаться исправить ситуацию, СМИ и даже некоторые республиканцы отчаянно пытаются втереть совсем другой конфликт.

ОТРЫВОК РЕПОРТАЖА ABC NEWS: Что касается бесполётной зоны, то мы её вводили и раньше: в Ираке, в Боснии, в Ливии.

ГАРРИ КАСПАРОВ, председатель Human Rights Foundation: Если они не готовы противостоять России в небе военным путём, то как НАТО собирается прикрывать свой восточный фланг?

АДАМ КИНЗИНГЕР, конгрессмен-республиканец: Путём перевооружения и поддержки украинских ВВС они могут продолжить защищать своё собственное небо.

Всех этих проблем можно было бы избежать, если бы нами управляло компетентное правительство. Но у нас его нет. Байдену следовало настоять на том, чтобы ситуацию на Украине оценили в реалистичном ключе. Но вместо этого его команда не пожелала отказываться от перспективы вступления Украины в НАТО, чего Путин, по его словам, никогда не потерпит. В ретроспективе это огромная-преогромная ошибка.

Но, разумеется, Путин не вводил войска на Украину при Трампе, потому что он знал: тогда, под его руководством, Америка была сильнее и вела себя практичнее. Трамп был националистом, ратующим за энергетику, и его нельзя было заставить поддерживать строительство российского газопровода в Европу.

С самого начала Белый дом, Пелоси, Шумер — все они трудились не покладая рук, чтобы обратить вспять все решения предшественника Байдена Трампа, которые делали Америку сильнее и могущественнее как во внутренней политике, так и в Европе.

Теперь же за безумие Байдена платят американцы. Разве мог кто-то год назад предположить, что бензин будет стоить по 7 долларов? Даже я такого не предполагала. Что же касается СМИ, то они, судя по всему, с облегчением ухватились за возможность сменить тему: им, конечно, разруха на Украине не по душе. Однако их, судя по всему, совсем не беспокоит то, что американцы также серьёзно страдают от сложившейся ситуации.

Только подумайте, в каком жалком состоянии пребывал пресс-пул Белого дома в районе где-то конца 2019 года. Что тогда происходило: тогда у нас была энергонезависимость, низкая инфляция, рост зарплат, причём даже у синих воротничков. Безработица — на рекордно низком уровне. У нас были хорошие торговые сделки. А вот новых конфликтов не было.

Дата выхода в эфир 08 марта 2022 года.