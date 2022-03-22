Британский журналист: Зеленский запретил оппозицию, но не тронул нацистов

В государственных структурах Украины официально присутствуют классические нацисты, и сотрудничать с ними ради победы над Путиным так же «абсурдно», как поддерживать «Исламское государство»* в Сирии, заявил в эфире Fox News известный британский радиоведущий Мааджид Наваз. Журналист привлёк внимание к тому факту, что президент Украины запретил все оппозиционные партии, но не запретил нацистов. В прошлом Наваз горячо критиковал политику Путина на Ближнем Востоке, однако в случае с Украиной, по его словам, западную общественность «вводят в заблуждение».

Мааджид Наваз один из самых смелых людей в Twitter, упорно говорящих правду, какую бы реакцию это ни вызывало. Несомненно, однажды его оттуда уберут, а пока… Он, кстати, ещё и журналист и радиоведущий. Мы благодарны ему за участие в нашей программе. Большое спасибо, что нашли для нас время.



МААДЖИД НАВАЗ, британский журналист: Всегда рад.



Итак, вы с самого начала говорили… Вы были противником Путина, ярым противником Путина долгие годы — из-за других, ближневосточных конфликтов. Итак, ваша репутация противника Путина безупречна. Вы указываете на то, что в действительности…



МААДЖИД НАВАЗ: Спасибо, что начали с этого, Такер. Я хочу внести полную ясность…



Да.



МААДЖИД НАВАЗ: Во время арабских восстаний и особенно в случае с Сирией… В интернете есть видеозаписи, на которых я говорю о Путине в таких выражениях, которые, я уверен, люди хотели бы слышать от меня и сегодня. Всякий, кто хочет обвинить меня в близости к Путину, может найти эти видео. Я критиковал Путина, наверное, перед более широкой аудиторией, чем многие из моих сегодняшних критиков. Итак, насчёт Путина разобрались.



Но это сильно отличается от того, что, по-моему, происходит на Украине — вы об этом упомянули, — и от моей позиции по этому вопросу. Думаю, что в действительности нас вводят в заблуждение, на нас давят интенсивной пропагандой с подачи наших правительств, чтобы мы не задавали вопросов о происходящем и смотрели на всё это по-манихейски — как на борьбу добра и зла в чистом виде. А всех, кто пытается приглядеться к «серой зоне» между ними, обвиняют в оправдании Путина.



Но если здесь сражаются за принципы, и я рад в это верить… Свобода против тирании, чёрное против белого и так далее, и тому подобное… Тогда почему бы нашим лидерам не озаботиться, когда человек, управляющий Украиной, объявляет себя всемогущим и запрещает всю оппозицию? Почему это не должно их беспокоить?



МААДЖИД НАВАЗ: Именно! Прежде всего, я не думаю, что наши правительства участвуют в этом конфликте из-за принципов.



Да.



МААДЖИД НАВАЗ: Это отличатся от нашей принципиальной поддержки украинского народа. Но в конечном итоге мы должны задаться этим вопросом. Вот страна, управляемая человеком, который ещё до начала боевых действий… Axios, The Guardian, «Атлантический совет»** — все они сообщали, что Зеленский, хотя и баллотировался с антикоррупционной программой, припрятал свои миллионы в офшорах, как большинство коррумпированных олигархов. Об этом стало известно из «панамских документов» и других утечек информации. Итак, ещё до боевых действий было известно, что он коррумпирован.



А теперь перемотаем вперёд: на этих выходных он запретил 11 оппозиционных партий. Хочу отметить, что на данном этапе он запретил эти оппозиционные партии, включая, как вы уже говорили, Такер, вторую по величине в его парламенте, в то время как нацистские элементы… И я использую слово «нацистские», а не «неонацистские», потому что это настоящие нацисты, а не какие-то «нео-», это продолжение нацистов, какими мы их знаем, каких изучают историки. Бандера, которого они почитают, был настоящим нацистом, а они сделали из него национального героя и символ. Но нацистов на Украине Зеленский не запретил!



Это очень интересный момент: человек, которого мы прославляем как символ демократии, как борца за свободу, демократию и наш образ жизни, запрещает все оппозиционные партии, применяет силу государства, чтобы контролировать, что говорится в СМИ, при этом не только отказывается запрещать нацистов, но и включает их в свои государственные структуры. Батальон «Азов» официально служит в Национальной гвардии Украины.



На это мне отвечают: «Мааджид, расисты есть во всех странах!» Нет, аналогия здесь такая: представьте, Такер, если бы в Америке был официальный батальон ку-клукс-клана. Вот то же самое, со свастиками и нацистской символикой, есть в украинской армии.



А потом люди говорят: «Что поделать? Путин ввёл войска в их страну, конечно, они должны сражаться». Подобную аргументацию я считаю полным абсурдом. Потому что лучше всего для сравнения здесь подходит Сирия. Быть в союзе с нацистами на Украине ради победы над Путиным так же нелепо, как быть в союзе с ИГ* в Сирии ради победы над Путиным***. Есть экстремистское вооружённое террористическое формирование, известное как ИГ. Ни у кого из нас никогда не было моральных трудностей с пониманием того, что Асад — диктатор, а Путин был неправ, поддерживая Асада. Но те, кто ему противостоял, джихадисты, тоже были неправы. Почему мы не можем понять моральную сложность в ситуации с Украиной?



И оставить Великобританию и особенно мою страну, Соединённые Штаты, свободными! Если вы за свободу на Украине, вы не можете пытаться пресечь честные вопросы в нашей стране или наказывать людей за то, что они говорят правду. Проще некуда, по-моему.



Вы говорите правду, и я вам за это благодарен. Да поможет вам в этом Бог. Спасибо, Мааджид Наваз.



Дата выхода в эфир 21 марта 2021 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.



*** Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).