Глава МИД КНР: в отношении к украинскому кризису Китай — на правильной стороне истории

Член Госсовета Китая и министр иностранных дел Ван И заявил, что по украинскому вопросу позиция Пекина объективна и справедлива, она соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что Китай находится на правильной стороне истории. Как пишет People's Daily, Ван И добавил, что в настоящее время неотложной задачей является то, что все стороны должны содействовать диалогу и переговорам, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия, избежать жертв среди гражданского населения и предотвратить гуманитарный кризис.

Позиция Китая по украинскому вопросу объективна и справедлива, она соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории. Как пишет People's Daily, об этом заявил член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И.

Ван И сделал это заявление, рассказывая об обмене мнениями между главами КНР и США по украинскому вопросу во время их разговора, состоявшегося 18 марта по видеосвязи.

Отметив, что Китай чётко и всесторонне изложил свою позицию по украинскому вопросу, Ван И сказал, что наиболее важный момент заключается в том, что Китай неизменно является силой, защищающей мир во всём мире.

Он добавил, что Китай выступает за защиту мира и противостояние войне, это не только коренится в историко-культурных традициях Китая, но и является последовательной внешней политикой КНР.

Китай будет продолжать объективным и справедливым образом независимо выносить свои суждения, основанные на сущности вопроса, сказал Ван И, добавив, что Китай не приемлет никакого внешнего принуждения и давления и выступает против любых необоснованных обвинений и подозрений в свой адрес.

Ван И отметил, что во время вышеупомянутого разговора Китай представил собственное решение украинского кризиса, которое в основном включает два аспекта.

В настоящее время неотложной задачей, по его словам, является то, что все стороны должны содействовать диалогу и переговорам между соответствующими сторонами, чтобы как можно скорее прекратить огонь и боевые действия, избежать жертв среди гражданского населения и предотвратить гуманитарный кризис.

Долгосрочное решение заключается в отказе от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации и создании сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры региональной безопасности для достижения долгосрочного мира в Европе, добавил Ван И.