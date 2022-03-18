SZ: преграда на пути к изоляции — Россия и Индия близки к заключению нефтяной сделки

Дели отказывается присоединяться к альянсу, создаваемому США и Европой для изоляции Москвы на мировой арене, пишет Süddeutsche Zeitung. Вместо этого правительство Индии собирается покупать у России нефть по сниженным ценам. Как отмечает издание, курс, проводимый премьер-министром Нарендрой Моди, вызывает у Запада раздражение, а дальнейшее сближение Индии с Москвой будет способствовать обострению её отношений как с США, так и с Европой.

Не похоже, чтобы правительство Индии «открыто праздновало» предстоящую сделку. На этой неделе министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури подтвердил, что правительство ведёт переговоры с Москвой о поставках нефти по сниженным ценам. Как сообщают индийские СМИ со ссылкой на анонимные источники в правительстве, Индия близка к заключению сделки. Речь идёт об импорте более 3 млн баррелей российской нефти. Вероятно, это вызовет раздражение многих западных стран, пишет Süddeutsche Zeitung.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предпочитает вести переговоры о поставках сырья из «империи Владимира Путина» «как можно тише», что неудивительно, учитывая дипломатическое давление, с которым Индия столкнулась после начала российской спецоперации на Украине, отмечает издание. По данным индийских СМИ, в ближайшие дни столицу Индии планируют посетить лидеры нескольких западных государств. Страны, выступающие за максимально жёсткие санкции в отношении России, хотели бы «переманить Индию на свою сторону». Однако Индия, как и другие государства Южной Азии, не занимала однозначной позиции по этому вопросу. При голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей операцию России на Украине, Индия стала одной из 35 воздержавшихся стран. Похоже, что даже сейчас Моди «не откажется от своей близости к Путину».

После начала российской спецоперации Дели искал способ «примирить несколько целей государственной важности». В условиях сложившейся мировой ситуации это даётся ему всё трудней. Есть отношения с США, которые значительно укрепились за последние несколько лет — во многом из-за опасений, связанных с ростом влияния Пекина в Индийском океане. Кроме того, есть напряжённость на границе и столкновения в Гималаях с Китаем, которые также вынуждают Дели быть ближе к Вашингтону.

Перед началом спецоперации на Украине Вашингтон был не в восторге от того, что Индия всё ещё закупает у России оружие, однако эти сделки не мешали его сближению с Индией. Но ситуация изменилась: США и Европа предпринимают попытки создать альянс из как можно большего числа стран, который «изолирует Путина» и «взвинтит для него цену» украинского кризиса. А сделка, подобная той, о которой сейчас договаривается Индия, считается контрпродуктивной, почти провокацией.

Тем не менее администрация Байдена пока реагирует на происходящее «довольно сдержанно», вероятно, в том числе из-за важности стратегических отношений с Индией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что такие закупки, вероятно, не нарушают санкций, однако добавила: «Подумайте, на чьей стороне вы хотите быть, когда этот момент войдёт в учебники истории». Следует ожидать, что укрепление связей с Москвой будет способствовать обострению отношений с Вашингтоном, а также с Европой.

Дели имеет исторически крепкие связи с Москвой. За 75 лет после обретения Индией независимости Россия всегда была для неё полезным партнёром. Говорят, что Нарендра Моди и Владимир Путин «очень хорошо ладят друг с другом лично». После начала спецоперации они несколько раз разговаривали по телефону: Моди попросил обеспечить эвакуацию индийских студентов с Украины и призвал Путина к прямым переговорам с Владимиром Зеленским.

С точки зрения геополитики отношения Дели с Москвой будут приобретать тем больший вес, чем сильнее будут сближаться Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Для Индии Китай является «серьёзным соперником и угрозой». Поэтому для индийской элиты крайне важно не разрушать хорошие отношения с Кремлём. Нефтяная сделка представляет собой «шаг в этом направлении». Кроме того, она должна развеять внутренние опасения по поводу экономических последствий украинского кризиса для Индии. Страна покрывает около 80% процентов потребности в нефти за счёт импорта, из России пока поступают только 2-3%. Значительный рост цен на мировом рынке «заставляет правительство нервничать», а высокие затраты и дефицит поставок ставят под угрозу восстановление индийской экономики, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, резкое увеличение цен представляет собой катастрофу для Индии, и в первую очередь для беднейших слоёв населения. «Более дешёвая нефть из России может помочь снизить себестоимость производства в Индии и, таким образом, ослабить инфляционное давление», — пишет эксперт аналитической компании Global Data Гарги Рао.