Times: #ЯсРоссией, #ЯсПутиным — вместо осуждения в Индии выражают России поддержку

Основная причина отказа Индии от осуждения российской спецоперации на Украине заключается в её тесных связях с Россией, особенно в военном плане, пишет The Times. Кроме того, многие простые индийцы одобряют действия России и обвиняют страны Запада в лицемерии и двойных стандартах.
Индия трижды отказалась осудить российскую спецоперацию на Украине в ходе заседаний ООН, пишет The Times. Между тем, в индийском Twitter набирают популярность хэштеги #IstandwithPutin (#ясПутиным — прим. ИноТВ) и #IstandwithRussia (#ясРоссией — прим. ИноТВ) и комментарии с поддержкой в адрес действий России.
Издание напоминает, что Индия уже на протяжении десятилетий поддерживает тесные связи с Россией. К примеру, около половины всего воружения индийской армии закупается из России. Кроме того, Москва не раз поддерживала Дели в рамках различных международных кризисов — предотвратив однажды вмешательство ООН в территориальный спор с Пакистаном по поводу Кашмира.
Теперь же индийский премьер Нарендра Моди отвечает взаимностью, пишет The Times: он пытается сохранить баланс между связями с Кремлём, статусом крупнейшей демократии в мире, улучшившимися отношениями с США и сохранением территориального суверенитета.
Как отмечает издание, для ряда простых индийцев реакция Запада на российскую спецоперацию на Украине является примером «лицемерия» и «двойных стандартов», учитывая интервенции западных стран в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане. Многие люди также недовольны тем, что украинское правительство осуждало индийские ядерные испытания и поставляло оружие Пакистану. Кроме того, антиукраинские настроения были усилены за счёт появившихся в соцсетях видео, на которых, предположительно, украинские чиновники проявляют расизм в отношении индийских студентов, отчаянно пытающихся покинуть страну.
В Кремле надеются на приезд украинской делегации на переговоры с российской, которая будет ждать переговорщиков от Киева на месте вечером 2 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что собственное производство пищевых продуктов в Москве за пять лет выросло на 41%, а объём отгруженных товаров — на 66%.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что, по данным лондонской биржи ICE, стоимость газа в Европе установила рекорд и достигла $2226 за 1 тыс. кубометров.
Дислоцированные на Сахалине мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» в ходе тактических учений «уничтожили» высадившийся на остров десант условного противника.
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от всех международных соревнований.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что товарооборот Москвы с Вьетнамом достиг в 2021 году $3,9 млрд. Это на 36% превышает показатель 2020 года.
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и немецкого клуба «Шальке» расторгнуть контракт с генеральным спонсором — российской транснациональной энергетической компанией «Газпром».
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что для поддержки россиян в условиях санкционного давления на страну целесообразно дать возможность правительству определять срок действия кредитных каникул на потребительские займы.