Mint: Индия и Россия договариваются об оплате в местной валюте для преодоления санкций

По словам источников из правительства Индии, в настоящее время рассматриваются возможности расчётов за двустороннюю торговлю с Россией с применением местной валюты, без использования долларов или евро, чтобы избежать негативного влияния западных санкций. Также рассматривается вариант применения «плавающего» обменного курса с привлечением третьей валюты, которой может стать китайский юань. Для совершения платежей российский банк-посредник должен будет открыть счёт в Индии, а индийский — в России, сообщает Mint.

После введения новых западных санкций против России Индия начала обсуждать с российскими партнёрами различные альтернативные способы оплаты за поставки сырой нефти и других товаров, сообщает индийский информационный портал Mint. В частности, рассматривается возможность использования китайского юаня в качестве базисной валюты, чтобы можно было продолжать торговлю, а также варианты оплаты в российских рублях и индийских рупиях.



Обе страны могут также рассмотреть возможность применения «плавающей ставки» в двусторонних торговых расчётах. Об этом журналистам рассказали осведомлённые источники в правительственных кругах Индии, поясняется в статье. По их словам, Индия, которая занимает третье место в мире по объёмам нефтяного импорта, рассматривает возможность покупки нефти в России по сниженным ставкам, чтобы снизить давление инфляции.



Чтобы можно было увеличить поставки нефти из России, индийское правительство работает сейчас над решением таких ключевых вопросов, как обеспечение доступных для перевозки судов, а также страховое покрытие импорта и получение подходящих нефтяных смесей с учётом оборудования на индийских нефтеперерабатывающих заводах, сообщает Mint.



Это приобретает важное значение, учитывая санкции Запада в отношении России и компании «Роснефть», отмечается в статье, поскольку себестоимость единицы продукции у «Роснефти» считается одной из самых низких в мире. Индийские компании могут приобретать доли в российских проектах и ​​покупать российскую сырую нефть, поясняет автор. Чтобы обеспечить устойчивую торговлю, стороны рассматривают сейчас различные механизмы финансирования.



«Мы работаем над валютным соглашением, чтобы облегчить торговлю, тем более что мы также планируем увеличить закупки нефти в России», — пояснил в интервью Mint один из индийских правительственных чиновников на условиях анонимности. По этому соглашению российский банк должен будет открыть счёт в индийском банке, а индийский банк откроет счёт в России, сообщается в статье.



Механизм такого торгового соглашения с использованием рубля и рупии также позволит индийским экспортёрам получать оплату за экспорт в Россию в рупиях, а не в долларах или евро. Ранее подобная схема уже применялась в небольших масштабах для оплаты поставок некоторых товаров, таких как чай, сообщает Mint.



В соответствии с валютным соглашением предполагается, что российская валюта будет конвертироваться в рупии по установленному обменному курсу, а деньги будут зачислены на счёт в индийском банке. «Нам ещё предстоит доработать этот механизм в отношении российских и индийских банков», — пояснил ещё один индийский правительственный чиновник.



По словам индийских источников, увеличение закупок нефти у России рассматривается по сниженной цене, поскольку высокие надбавки могут свести на нет все возможные преимущества, включая стоимость переработки для использования на индийских заводах. Но для этого ещё предстоит решить несколько вопросов, включая наличие транспортных судов, а также урегулировать проблему довольно высоких страховых взносов при импорте из России.



Кроме того, рассматривается система применения «плавающего» обменного курса. При этом за точку отсчёта предполагается взять третью валюту, скорее всего, китайский юань, рассказал журналистам другой правительственный источник. По его словам, такая договорённость не потребует «привязки» обменного курса к какой-либо валюте, тем более что рубль в этом году уже обесценился на 39% по отношению к доллару, говорится в статье.



Механизм торговли с использованием местной валюты имеет ключевое значение для возобновления торговли с Москвой, учитывая, что Индия традиционно закупает в России много оборонной и ядерной продукции, а также экспортирует туда свои изделия фармацевтической промышленности, различное оборудование и сельскохозяйственные товары.



При этом в настоящий момент платежи на сумму около $500 млн индийским экспортёрам за товары, уже отправленные в Москву, остаются заблокированными из-за санкций, сообщается в статье. Резервный банк Индии в этой связи продолжает консультировать банки по назначению третьей стороны для облегчения платежей.



Европейские страны освободили от новых санкций российские банки, участвующие в торговле энергоносителями, из-за своей сильной зависимости от поставок российской нефти, в то время как Соединённые Штаты объявили о полном запрете на импорт всех российских нефтепродуктов с 8 марта, сообщается в статье. В результате Россия ежедневно теряет выручку в размере примерно 0,7 млн баррелей и активно ищет новых покупателей, учитывая, что со временем продажи в Европу также могут сократиться, пишет Mint.



Между тем мировые цены на нефть выросли после обострения кризиса на Украине. В результате 7 марта цена на нефть марки Brent достигла $139,13 за баррель, рекордно высокого уровня с 2008 года. А в прошлую пятницу майские контракты на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже были закрыты на уровне $112,67 за баррель.



В настоящее время объёмы российского нефтяного экспорта в Индию приближаются к $1 млрд, учитывая, что эта южноазиатская страна импортирует около 85% потребляемой нефти и 55% природного газа. По статистике, в 2020 году в России было добыто около 12% мировой нефти и около 16% мирового природного газа. В сравнении с этим масштабы индийского экспорта всё ещё очень малы, отмечает Mint.