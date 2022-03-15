Mint: Индия и Россия договариваются об оплате в местной валюте для преодоления санкций

По словам источников из правительства Индии, в настоящее время рассматриваются возможности расчётов за двустороннюю торговлю с Россией с применением местной валюты, без использования долларов или евро, чтобы избежать негативного влияния западных санкций. Также рассматривается вариант применения «плавающего» обменного курса с привлечением третьей валюты, которой может стать китайский юань. Для совершения платежей российский банк-посредник должен будет открыть счёт в Индии, а индийский — в России, сообщает Mint.