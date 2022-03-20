DWN: мировой экономический порядок ждут фундаментальные изменения

Наряду с краткосрочными у российско-украинского кризиса будут и долговременные последствия, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По прогнозам Международного валютного фонда, он нанесёт «сильный удар» по мировой экономике, отразившись на её росте и повышении цен. В развивающихся странах это приведёт к ухудшению финансовых условий, а также оттоку капитала. В некоторых регионах возможны социальные волнения, а также продовольственные проблемы, предостерегают в фонде.

Украинский кризис может привести к фундаментальным изменениям мирового экономического и геополитического порядка, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на прогнозы Международного валютного фонта (МВФ). Наряду с краткосрочными последствиями в виде увеличения инфляции и снижения экономического роста не исключены и долговременные.

Происходящее на Украине может привести к изменениям торговли в энергетической сфере, повлиять на цепочки поставок, разрушить платёжные сети и заставить страны задуматься над своими валютными резервами. Ведь западные государства отключили Россию от платёжной системы SWIFT, заморозили валютные резервы российского Центробанка, а также объявили о планах сократить закупки нефти и газа у России.

События на Украине привели не только к человеческим страданиям и увеличению миграционных потоков, но и к экономическим последствиям, продолжает издание. «Конфликт — это сильный удар по мировой экономике, который отразится на её росте и приведёт к увеличению цен», — убеждены в МВФ. При этом он может вселить неуверенность в инвесторов, снизить стоимость активов и привести к ухудшению финансовых условий, а также оттоку капитала в развивающихся странах.

В фонде уже объявили, что планируют скорректировать свой прогноз роста мировой экономики на этот год, который, по предварительным подсчётам, должен был составить 4,4%. Новый прогноз будет опубликован 19 апреля. Страны на Кавказе, а также в Центральной Азии, которые поддерживают тесные финансовые и торговые отношения с Россией, сильно пострадают от ожидаемой рецессии и санкций. Под удар попадут сферы обмена товарами, денежных переводов, инвестиций и туризма.

В МВФ отмечают высокий риск волнений в некоторых регионах — от Африки и Латинской Америки до Кавказа и Центральной Азии. В то же время в некоторых странах конфликт между Москвой и Киевом может привести к продовольственным проблемам. К примеру, в Египте, который 80% своей пшеницы закупает в России и на Украине. В свою очередь, сами участники конфликта пострадают от глубокой рецессии, считают в МВФ. А в Европе дело может дойти до перебоев в поставках газа и нарушений других цепочек поставок. С проблемами также столкнутся страны с большими долгами и высокой потребностью в финансировании.