«Поджигатели» в Киеве просто пытаются спасти свой режим и ради этого готовы утащить с собой в бездну весь мир, пишет на страницах немецкого журнала Compact его главный редактор Юрген Эльзессер. По его мнению, в этой ситуации немцам нужно не помогать НАТО, а сохранять нейтралитет, а также избавиться от статуса «военной колонии Пентагона», для чего он объявил о бесплатной раздаче своим читателям маек с надписью: «Янки, убирайтесь домой!»

Вашингтон и Киев хотят втянуть Германию в третью мировую войну, пишет на страницах немецкого журнала Compact его шеф-редактор Юрген Эльзессер. «Поджигатели», правящие Украиной, готовы и весь мир утащить за собой в бездну, чтобы спасти свой режим, убеждён он: «Но патриоты Германии должны отстаивать свои интересы, а не интересы украинцев и американцев! А в интересах Германии поддерживать мир с Москвой — ведь даже в самые морозные годы холодной войны Москва оставалась надёжным поставщиком дешёвых нефти и газа! А что нам поставляла Украина? Ничего. Они всегда хотели от нас только денег — а теперь ещё оружия и солдат… Умереть за Киев? Нет, спасибо».

Из истории нужно извлечь один важный урок, советует Эльзессер: «Больше никогда немцы и русские не должны позволить стравить их друг с другом». «Ни одного солдата для НАТО, ни одного цента для НАТО, никаких санкций против России, никакой ненависти по отношению к России, — призывает он. — Вместо этого запустите «Северный поток — 2», трубопровод мира».

Автор убеждён, что в сложившейся ситуации выжить немцам позволит только нейтралитет. И в связи с этим он сообщил о бесплатной раздаче маек с надписью: «Янки, убирайтесь домой!» при покупке любого товара в онлайн-магазине Compact. По его мнению, ФРГ остаётся военной колонией Пентагона и немцам нужно избавиться от оккупационных войск, их спецслужб, дронов-убийц и «Большого Брата».