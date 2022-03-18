Der Spiegel: эксперт рассказал, почему ни одна страна Европы не способна одолеть Россию в случае войны

Сегодня в Европе нет ни одной страны, способной противостоять России, уверен французский военный стратег Пьер Сервен. Как он рассказал в интервью Der Spiegel, одна мысль о том, что когда-нибудь придётся вести войну, десятилетиями считалась в Европе чем-то предосудительным и боевые действия и смерть совсем не вписываются в европейский гедонистический образ жизни. И лишь во Франции и Великобритании сохранилось осознание того, что за безопасность и свободу приходится порой расплачиваться человеческими жизнями.

Одна мысль о том, что когда-нибудь придётся вести войну, десятилетиями считалась в Европе чем-то предосудительным, считает французский военный стратег Пьер Сервен. В интервью изданию Der Spiegel он рассказал, что это привело к тому, что сегодня на континенте нет ни одной страны, способной противостоять России.

«В Европе ни одна страна не способна одолеть Россию в случае прямого вооружённого конфликта. Даже нынешнюю слабую путинскую Россию. Только у НАТО в целом есть на это достаточно сил. Проблема в следующем: европейцы подвергли себя в военном отношении — извините за выражение — кастрации, годами надеясь только на НАТО, то есть на американцев», — рассказал Пьер Сервен.

Эксперт отметил, что даже Франция, которая обладает ярко выраженной военной культурой, не смогла бы победить в таком конфликте, как нынешний украинский.

«Позвольте ответить вам сравнением. В лице своей армии Франция обладает как бы крупнокалиберной винтовкой. Это армия с большим отрывом самая сильная в ЕС, это полностью укомплектованные вооружённые силы. У них есть всё — от джипа до космического спутника, от истребителя до атомной подводной лодки. Проблема лишь в том, что в этой винтовке только один патрон. У нас есть всё, но только в малых количествах», — поделился Сервен.

Он добавил, что в течение 30 лет правительства Франции не шли на социальные реформы и предпочитали экономить на военном бюджете, поэтому страна не смогла бы победить в войне обычным вооружением, так как оно сильно изношено.

Сервен также объясняет неготовность Европы к военным конфликтам тем, что общество отказывается вообще их вести.

«Возможно, кровавая схватка и смерть солдат — вещи не очень сексуальные, они не вписываются в наш гедонистический образ жизни. Но как минимум во Франции и в Великобритании сохранилось осознание того, что за безопасность и свободу приходится порой расплачиваться человеческими жизнями. Мы, французы, согласны платить кровью. Как бы жестоко это ни звучало. А вот Германия долгое время была к этому не готова. Но после украинского шока это, к счастью, меняется. Сейчас Германия вступила в совершенно новый этап и собирается что-то сделать для своей отсутствующей сейчас обороноспособности и вложить в неё миллиарды евро», — заключает французский военный стратег.