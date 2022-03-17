Welt: «новая реальность» — НАТО впервые признало Россию своим противником

На экстренном саммите министры обороны стран — членов НАТО приняли «историческое решение», открыто признав Россию своим противников, сообщает Welt. Более того, они заявили о планах по размещению военного контингента на восточном фланге альянса на постоянной основе, что нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО. Эти войска станут своего рода «растяжкой», на которую в случае нападения наткнутся российские солдаты и она их остановит, объяснил корреспондент немецкого телеканала Кристоф Шильтц.

Мы только что всё слышали. Это были очень чёткие заявления, отчасти даже нехарактерные для генерального секретаря НАТО. Он сказал, что теперь задействованы планы НАТО по обороне. Столтенберг сказал, что это «новая реальность» в сфере безопасности. Как бы Вы это объяснили? Особенно учитывая то, что сейчас речь идёт о размещении войск (на восточном фланге НАТО. — ИноТВ) на постоянной основе.

КРИСТОФ ШИЛЬТЦ, корреспондент Welt: Это самое главное. Это историческое решение, потому что таким образом чётко говорится, что Россия — наш противник. До сих пор это постоянно отрицалось. И чётко говорится, что Россия опасна и это нужно учитывать. После аннексии* Крыма альянс продолжал соблюдать так называемый Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года. Это основной документ, определяющий отношения России и НАТО. Поэтому речь всегда шла о размещении на востоке ограниченного контингента на ротационной основе. А теперь же говорят о том, что было категорические запрещено актом Россия — НАТО: о размещении большого количества боевых подразделений на постоянной основе. То есть их будет гораздо больше, и они будут находиться там постоянно. Это абсолютно новый масштаб. В 2008 году Россия аннексировала** части Грузии и нарушила тем самым акт Россия — НАТО. Теперь то же самое делает НАТО.

Можем ли мы исходить из того, что это решение, о котором сегодня объявил генеральный секретарь, было принято министрами обороны единогласно?

КРИСТОФ ШИЛЬТЦ: Извините, но пока что ничего не решено. Это начало процесса обсуждения.

Некоторые сделали очень чёткие заявления: «Так оно и есть, мы так и поступим». Вопрос в том, как они пришли к такой позиции?

КРИСТОФ ШИЛЬТЦ: Восточные союзники НАТО хотели укрепить свою безопасность. Это так называемая перестраховка. Они хотят сильнее перестраховаться за счёт увеличения количества войск, которые будут находиться у них с семьями на постоянной основе. И там ещё будет постоянно находиться тяжёлая техника. Это ещё одно отличие. Больше зенитных и противотанковых ракет. И параллельно с этой перестраховкой они также хотят усилить устрашение России.

Всегда говорилось, что находящиеся там натовские войска — это всего рода растяжка, на которую в случае нападения наткнутся российские солдаты, и это их остановит. И теперь эта растяжка стала существенно больше. В то же время — пока этот аспект не обсуждался, но в следующие недели его обсудят — есть так называемые войска поддержки, которые должны помочь находящимся там солдатам. И их, конечно, нужно перебросить туда как можно быстрее и в большом количестве. И это станет сложнейшей задачей для НАТО и обойдётся очень, очень дорого, в том числе и Германии.

С нами в студии был наш корреспондент Кристоф Шильтц, который наблюдает за ситуацией, в том числе и в Брюсселе. Спасибо Вам.

Дата выхода в эфир 16 марта 2022 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).