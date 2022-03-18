Le Monde: украинский кризис замедлит восстановление мировой экономики — и может навсегда её изменить

Кризис на Украине уже вызвал резкий рост цен на энергоресурсы и продукты питания. Он значительно замедлит возврат мировой экономики к полноценному росту после пандемии коронавируса, пишет Le Monde. По информации газеты, в МВФ при этом полагают, что в долгосрочной перспективе нынешние события могут преобразить мировой экономический уклад.

Спецоперация России на Украине сорвала рывок мировой экономики к восстановлению, пишет Le Monde. По данным французского издания, Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что из-за конфликта рост мирового ВВП сократится на 1 процентный пункт, а инфляция — вырастет на 2,5 п.п. «Этот кризис уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и отдельные металлы», — приводит Le Monde слова старшего экономиста ОЭСР Лоренс Бун. Как отмечает обозреватель издания, организация, которая в минувшем декабре предсказывала, что рост мировой экономики по итогам 2022 года составит 4,5%, ранее решила отменить намеченную на начало марта публикацию своих очередных прогнозов в связи с «усилением факторов неопределённости».

Как напоминает журналист Le Monde, опасения по поводу возможного дефицита пшеницы, треть мирового экспорта которой обеспечивают Украина и Россия, уже привели к её подорожанию: цены на зерно через несколько дней после начала российской спецоперации выросли на 70% — и это при том, что за минувшие два года они и так увеличились вдвое. По оценке ОЭСР, в 2022 году объём экспортных поставок пшеницы в мире сократится на 7-12%, а других зерновых — на 5-7%. Из-за такой напряжённой ситуации на рынке до рекордных значений подскочил индекс продовольственных цен — специальный показатель, созданный ООН для оценки ситуации на рынке продовольствия и в сельском хозяйстве: в феврале индекс впервые преодолел планку в 140 пунктов, тогда как, к примеру, в 2016 году он сохранялся в районе 90 пунктов.

Как подчёркивается в материале Le Monde, такой рост говорит о риске усугубления ситуации с продовольственной безопасностью в Африке и на Ближнем Востоке, где многие страны закупают значительную часть пшеницы в России и на Украине — к примеру, в структуре импорта Египта зерно из этих двух стран составляет 80%. «Отчасти компенсировать снижение российского и украинского экспорта всё же возможно, если в других регионах будет увеличена доля яровых культур и при этом удастся избежать ограничений на экспорт», — полагает госпожа Бун. Однако, как отмечает журналист Le Monde, именно такие ограничения вводит всё больше стран: вслед за Венгрией и Молдавией Россия 16 марта заявила о намерении ограничить экспорт своей пшеницы для обеспечения собственной продовольственной безопасности.

В конце февраля резко подорожала и нефть: её цена впервые за десять лет поднималась до $139 за баррель, позже стабилизировавшись на уровне ниже $100, продолжает автор статьи. Как констатирует журналист, у южных стран, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса, сейчас остаётся значительно меньше пространства для манёвра, чтобы компенсировать такой удар, и жители этих государств особенно сильно ощущают на себе рост цен — доля энергии и продуктов питания в их структуре расходов подскочила крайне резко.

«Резкий рост цен на продукты питания и топливо может привести к повышению риска беспорядков в отдельных регионах, начиная со стран Африки к югу от Сахары и Латинской Америки и заканчивая Кавказом и Средней Азией», — предостерегал 15 марта в своём официальном заявлении Международный валютный фонд. По мнению экспертов ведомства, страны Кавказа и Средней Азии дополнительно пострадают от рецессии в России и иссякания притока переводов от работающих в этой стране мигрантов. В свою очередь, Ближний Восток и Северная Африка могут столкнуться с «ухудшением ситуации с внешним финансированием», которое повлечёт за собой отток капиталов и усугубить для стран с высоким уровнем внешнего долга трудности с экономическим развитием, приводит Le Monde размышления аналитиков МВФ.

Как полагают в фонде, российская спецоперация — это нечто «куда большее, чем обыкновенный кризис», поскольку она может обернуться для мировой экономики долгоиграющими последствиями. «В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок — если изменятся условия торговли энергоресурсами, будут перестроены цепочки поставок, разделятся платёжные сети и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов», — цитирует Le Monde МВФ.