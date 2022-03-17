NEOPresse: отказ от импорта энергоносителей из России может стоить Германии 3% её ВВП

Прекращение энергопоставок из России в краткосрочной перспективе может стоить Германии около 3% ВВП, сообщает NEOPresse со ссылкой на исследование EconPol Europe и Мюнхенского института экономических исследований. По мнению авторов, в отличие от нефти и угля, российский газ заменить «довольно сложно». Предлагаемые меры лишь частично компенсируют дефицит, а потребители, как и экономика в целом, неизбежно столкнутся со значительными дополнительными расходами.

Безусловно, Россия финансирует спецоперацию на Украине за счёт продажи нефти и газа. Бесспорно и то, что отказ от поставок энергоносителей из России, рассматриваемый по этой причине, будет болезненным и для Германии. Насколько болезненным, подсчитала исследовательская сеть EconPol Europe в сотрудничестве с Мюнхенским институтом экономических исследований, пишет NEOPresse.

Исследователи пришли к выводу, что прекращение энергопоставок из России в краткосрочной перспективе может стоить Германии около 3% ВВП. Результаты исследования были получены с помощью метода имитационного моделирования. По мнению авторов, нефть и уголь из России можно «относительно легко заменить» поставками из других стран, а газ, в свою очередь, заменить «довольно сложно».

«Германия должна быстро и решительно снизить свою зависимость от российского газа. Без надлежащих мер, принятых сегодня, мы рискуем стать уязвимыми для шантажа следующей зимой», — считает Карен Питтель, сотрудница EconPol и глава Центра энергетики, климата и ресурсов при Мюнхенском институте экономических исследований.

Расчёты показывают, что Германии трудно обойтись без российского газа. Авторы исследования предполагают, что часть поставок «Газпрома» можно заменить поставками из других стран. Вместо газа, используемого для производства электроэнергии, можно использовать уголь или атомную энергию.

Кроме того, для подготовки к предстоящей зиме газовые хранилища можно заполнить летом. Тем не менее следует ожидать, что такие меры лишь частично компенсируют дефицит. Поэтому шаги, призванные сократить потребление газа за счёт энергосбережения, необходимо предпринимать уже сейчас. Однако и в этом случае потребители, как и экономика в целом, неизбежно столкнутся со значительными дополнительными расходами.

Отказ от российских энергоносителей станет новым вызовом для экономики, ещё не оправившейся от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. «Затраты на прекращение импорта энергоресурсов будут значительными, учитывая, что пандемия коронавируса стоила около 4,5 процента экономического производства Германии», — объясняет Андреас Пайхль, член EconPol и глава Центра макроэкономики Института экономических исследований, передаёт NEOPresse.