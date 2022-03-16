N-TV: большинство населения ФРГ против эмбарго на российские энергоресурсы

Большая часть немецких граждан не поддерживает эмбарго на российские энергоресурсы, пишет N-TV. Согласно данным соцопросов, против такого шага выступают 49% респондентов, в то время как за высказалось 42%. Отмечается, что особый скепсис идея эмбарго вызывает у жителей восточной Германии.

Большая часть населения Германии не поддерживает дальнейшее ужесточение санкций в отношении России, пишет N-TV, ссылаясь на опрос, проведённый институтом исследования общественного мнения Forsa. Отмечается, что против эмбарго на импорт российских энергоресурсов выступило 49% респондентов (в то время как за такой шаг высказалось 42%).

Как пишет N-TV, бойкот российских энергоресурсов в основном поддерживают сторонники партии зелёных. Что же касается противников эмбарго, то наиболее активно против такого решения выступают граждане с уровнем дохода менее €1500. Кроме того, заметна разница между восточной и западной частями страны: 73% жителей восточной Германии выступают против эмбарго российских энергоресурсов, в то время как в западной Германии сторонники и противники эмбарго поделены примерно пополам.

Лишь треть опрошенных считает, что большинство немцев готовы платить более высокие цены на энергию, чтобы сподвигнуть Россию на окончание спецоперации, пишет N-TV. При этом подавляющее большинство немцев (83%) требует понизить налоги на энергию.

Также наблюдается снижение доли людей, выступающих за поставки Украине тяжёлого оружия (такого как танки и самолёты), пишет N-TV. Если на прошлой неделе сторонников таких поставок было 60%, то теперь эта цифра снизилась до 51%. Кроме того, снизились опасения по трансформации конфликта в третью мировую войну: сейчас наличие таких страхов подтвердило 53% опрошенных, в то время как ранее эта доля доходила до 69%.

Кроме того, большинство граждан демонстрируют высокую удовлетворённость курсом канцлера Олафа Шольца в отношении украинского кризиса, пишет N-TV. Наиболее высокий процент поддержки Шольца наблюдается среди сторонников партии СДПГ (90% респондентов одобряют курс канцлера).