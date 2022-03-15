Guardian: немецкий министр предупредил, что немедленный бойкот российского газа и нефти грозит Германии массовой безработицей и бедностью

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что немедленный отказ от российских энергоносителей может привести к массовой безработице и бедности в его стране, пишет The Guardian. При этом он отметил, что его страна намерена постепенно отказаться от российских угля, нефти и газа.
Германия предупредила, что немедленный бойкот поставок российского газа и нефти может повредить её собственному населению больше, чем Владимиру Путину, что приведёт к массовой безработице и бедности, пишет The Guardian.
«Если мы немедленно щёлкнем выключателем, в Германии возникнет нехватка поставок и даже прекращение поставок», — заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью каналу ARD.
Согласно его прогнозам, если Германия перестанет использовать российскую нефть и газ, то её ждут «массовая безработица, бедность», а также ситуации, когда люди не смогут отапливать свои дома и у них закончится бензин.
Хабек также заявил, что его правительство усердно работает над тем, чтобы к лету Германия была в состоянии отказаться от российского угля, а к концу года постепенно отказаться от российской нефти. Однако в краткосрочной перспективе запрет на российский газ, по его словам, таит риски для его страны.
«В плане угля, нефти и даже газа мы в процессе того, чтобы шаг за шагом становиться независимыми, — сказал немецкий министр. — Но мы не можем сделать это в одночасье. Это огорчительно. И в моральном плане неприятно в этом признаваться, но мы пока не можем этого сделать».
Германия, будучи крупнейшей экономикой Европы, сейчас активно ищет возможность в среднесрочной перспективе диверсифицировать свои поставки энергоносителей.
Как отмечает The Guardian, из западных экономик мало кто зависит от российских энергоносителей так сильно, как ФРГ: 55% природного газа, 52% угля и 34% нефтепродуктов, используемых в стране, поступает из России, которой она ежедневно платит сотни миллионов евро.
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