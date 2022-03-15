Der Spiegel: в Германии начали процесс против судьи, обвиняемого в правом экстремизме

В Германии открыли дисциплинарный процесс против судьи и бывшего депутата партии «АдГ» Йенса Майера, пишет Der Spiegel. Отмечается, что потерявший место в бундестаге Майер решил возобновить свою деятельность в качестве гражданского судьи, однако этот шаг спровоцировал бурную критику, поскольку Майер считается правым экстремистом и «нерукопожатным» среди немецких партий.

Земельный суд Дрездена начал дисциплинарный процесс в отношении бывшего депутата партии «Альтернатива для Германии» и судьи Йенса Майера, сообщает Der Spiegel. Майера подозревают в нарушении своих служебных обязанностей и принципов, таких как верность конституции и политическая умеренность.

Как пишет издание, Майер, считающийся правым экстремистом, потерял своё место в бундестаге после минувших парламентских выборов. После этого он решил возобновить свою деятельность в качестве судьи по гражданским делам в саксонском городе Диппольдисвальде. Однако министерство юстиции Саксонии подало запрос на отставку Майера: отмечается, что подобный шаг можно сделать, в случае если внеслужебная деятельность судьи ведёт к обесцениванию основных судейских принципов.

При этом запросы на отставку Майера поступили только сейчас, однако до того Майер уже успел приступить к своим обязанностям в качестве судьи, пишет Der Spiegel. По словам официального представителя суда Диппольдисвальде, Майер является опытным гражданским судьёй и на данный момент в окружении суда не было никаких протестов по поводу его возвращения к работе.

Издание отмечает, что возобновление Майером работы в качестве судьи вызвало в Германии жёсткую критику. Ведомство ФРГ по защите конституции определило его как «правого экстремиста»: кроме того, он считается «нерукопожатным» среди других парламентских партий. Отмечается, что на недопущении возвращения Майера к должности судьи настаивал Центральный совет евреев Германии.