Der Spiegel: в Германии начали процесс против судьи, обвиняемого в правом экстремизме

05:36
Диетолог Круглова назвала полезные для здоровья аналоги фастфуда
Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, в беседе с RT рассказала, как заменить фастфуд полезными для здоровья аналогами.
05:19
Посол России в США: западные СМИ навязывают однобокое видение событий на Украине
Посол России в США Анатоли Антонов заявил, что западные СМИ навязывают своей аудитории однобокое видение событий на Украине.
05:02
Блинкен провёл переговоры с премьером Хорватии Пленковичем
Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер Хорватии Андрей Пленкович провели переговоры. Соответствующая информации приводится на сайте Госдепа.
04:43
В Якутии отменили ряд ограничительных мер из-за коронавируса
Власти Якутии разрешили возобновить работу ночных клубов и сняли ограничение по заполняемости помещений на массовых мероприятиях в связи с улучшением эпидемической обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
04:26
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья провинции Давао на Филиппинах. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
04:09
Зеленский заявил об отмене проверок для предпринимателей на Украине
Украинские власти отменяют проверки бизнесов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
03:50
Япония ввела санкции в отношении 17 физлиц из России
Правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России. Соответствующая информация приводится на сайте японского МИД.
03:34
В «Роскосмосе» сообщили о работе над новыми вариантами эксплуатации МКС
«Роскосмос» прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
03:18
Госдеп США ввёл санкции против 11 представителей оборонного сектора России
Госдепартамент США объявил о введении ограничительных мер против 11 представителей оборонного сектора России высокого ранга. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
03:05
В МИД России рассказали о ситуации на Чернобыльской и Запорожской АЭС
Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
02:50
Зеленский: российско-украинские переговоры продолжатся 15 марта
Переговоры России и Украины возобновятся во вторник, 15 марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
02:34
Премьер Канады Трюдо и Пашинян провели переговоры
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провёл переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе главы канадского правительства.
02:17
Замглавы ЕК: Евросоюзу нужно до 60 млрд кубометров газа для замены поставок из России
Евросоюзу потребуется 50-60 млрд кубометров природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.
01:59
Советник главы офиса Зеленского: мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в мае
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое ранее — в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.
01:42
Псаки: США не обсуждают с Венесуэлой импорт нефти
Администрация США не обсуждает с властями Венесуэлы возможность импорта венесуэльской нефти. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
01:29
В офисе Зеленского рассказали о позиции Украины на переговорах с российской стороной
Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что на переговорах с российской стороной Украина добивается гарантий безопасности.
01:15
«СТРАНА.ua»: Зеленский внёс в Раду законопроект о продлении военного положения на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине ещё на 30 дней.
01:02
Замглавы ЕК Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа
Задача сокращения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов очень сложна, но выполнима. Такое мнение выразил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.
00:55
«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в 29-м туре АПЛ
«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с лондонским «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
00:54
Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Мальорку» в матче Примеры
Мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
00:47
Псаки: власти США ожидают роста цен на бензин
Администрация США полагает, что цены на бензин в стране будут возрастать, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
00:39
Радимов: полный бред, что Тимощук продавал билеты на матч с «Баварией» в 2008
Бывший капитан петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на обвинения известного спортивного комментатора Василия Уткина в адрес украинского тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука.
00:29
Беженцы из Мариуполя рассказали о ситуации в городе
Беженцы рассказали RT о ситуации в Мариуполе и о том, каким образом им удалось покинуть город.
00:28
Кудерметова вышла в четвёртый раунд турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Россиянка Вероника Кудерметова на отказе соперницы пробилась в четвёртый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе.
00:20
Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых и сахара
Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Соответствующая информация приводится на сайте кабмина.
00:12
Карпин поделился эмоциями от первого матча после возвращения в «Ростов»
Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал игру жёлто-синих с «Рубином» в матче 21-го тура РПЛ и отметил своё возвращение в клубный футбол.
00:04
Медведев потеряет статус первой ракетки мира по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Россиянин Даниил Медведев потеряет первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
00:04
Захарова отреагировала на заявление о возбуждении против неё дела на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о возбуждении в отношении неё уголовного дела на Украине.
23:58
Псаки утверждает, что США и их союзники «сокрушили» экономику России
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США совместно с союзниками «сокрушили» экономику России.
23:53
Медведев сенсационно проиграл Монфису в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от француза Гаэля Монфиса в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе.
23:50
Глава СК поручил завести дело из-за заочного ареста журналиста Соловьёва судом во Львове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за заочного ареста российского журналиста Владимира Соловьёва судом во Львове.
23:44
Житель Донецка рассказал о гибели своего тестя во время обстрела города со стороны ВСУ
Житель Донецка Павел Томашевский рассказал RT, что его тесть погиб во время обстрела города из «Точки-У» со стороны украинских войск.
23:34
Слуцкий жёстко раскритиковал судью Мешкова после матча «Рубин» — «Ростов»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подверг жёсткой критике главного арбитра матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» Виталия Мешкова.
23:32
Псаки заявила об отсутствии окончательного решения по визиту Байдена в Европу
Президент США Джо Байден пока не принял решения по поводу возможности посетить Европу в ближайшее время, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
23:30
Опубликованы кадры работы подразделений Народной милиции ДНР в Волновахе
RT публикует кадры работы подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики в Волновахе.
23:23
Международный суд ООН в Гааге примет решение по иску Украины против России 16 марта
Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по иску Украины против России в среду, 16 марта.
23:21
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины.
23:06
Роднина: мы видим серьёзную дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.
23:05
Белый дом пригрозил Китаю последствиями в случае нарушения санкций против России
В Белом доме заявили, что США создадут для Китая «значительные последствия» в случае шагов, направленных на нарушение американских санкций против России.
23:00
Йохауг: сочувствую Непряевой и другим российским лыжникам
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала реакцию россиянки Натальи Непряевой на свои слова об отстранении российских спортсменов.
22:56
Первый канал проверяет инцидент с появлением посторонней в кадре
Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней в кадре. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.
22:49
Определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ
Стали известны все команды, которые сыграют во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:48
Минобороны: ВС России взяли под контроль населённый пункт Степное
Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине овладели населённым пунктом Степное, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
22:33
Телеканал Fox News сообщил, что его корреспондент получил ранение под Киевом
Телеканал Fox News сообщил, что один из его корреспондентов ранен в районе Киева в ходе освещения событий на Украине.
22:29
«Краснодар» отдал ни разу не сыгравшего за команду Алонсо в аренду в «Атлетико Минейро»
Защитник Хуниор Алонсо перешёл из «Краснодара» в бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» на правах аренды до конца 2022 года.
22:27
В Ставрополе разработают меры поддержки бизнеса
В Ставрополе разработают комплекс мер для помощи бизнесу. Эту тему обсудили на внеочередном заседании координационного совета по поддержке и развитию МСП.
22:26
В центре «Фобос» рассказали о погоде в Центральной России в ближайшую неделю
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю.
22:25
Аналитик Додонов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют.
22:25
Госдеп: США не позволят помогать России компенсировать её экономические издержки
США не позволят каким-либо странам помогать России компенсировать экономические издержки от ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
22:25
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ, Швед набрал 25 очков
Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».