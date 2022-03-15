Der Spiegel: Германия закупит американские F-35 в рамках усиления своей обороны

Правительство ФРГ намерено закупить 35 американских боевых самолётов F-35, сообщает Der Spiegel. Издание напоминает, что после начала украинского кризиса канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал значительное увеличение расходов на оборону. Отмечается, что F-35 должны заменить устаревшие самолёты «Торнадо».

Правительство ФРГ намерено закупить американские военные самолёты F-35 для немецких ВВС, сообщает Der Spiegel. Отмечается, что F-35 должны стать заменой для самолётов «Торнадо», состоящих на вооружении бундесвера уже более 40 лет.

Как пишет издание, F-35 считается наиболее продвинутым боевым самолётом в мире: он использует технологию «стелс». Подчёркивается, что Германия также будет использовать F-35 для ядерного сдерживания.

Согласно данным СМИ, речь идёт о покупке 35 самолётов, пишет Der Spiegel. Кроме того, бундесвер планирует закупить 15 самолётов «Еврофайтер». Издание отмечает, что раньше Минобороны ФРГ думало о приобретении американских F-18. Кроме того, Der Spiegel напоминает, что закупка самолётов на замену устаревшему «Торнадо» была прописана в коалиционном договоре нового немецкого правительства.

Издание также напоминает, что в качестве реакции на украинский кризис, канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал значительное увеличение немецкого военного бюджета и расходов на оборону. Кроме того, в конце февраля председательница комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что «в качестве первого шага сегодня нам нужна замена для «Торнадо». Теперь нам нужен F-35 — самый современный самолёт в мире, используемый многими нашими союзниками».