Немецкий политик: увеличение оборонного бюджета ФРГ бессмысленно, НАТО тратит на вооружения в 17 раз больше России

Анонсированное канцлером ФРГ Олафом Шольцем троекратное увеличение немецкого оборонительного бюджета нельзя убедительно объяснить, считает член партии СДПГ Дирк Хиршель. Хиршель отмечает, что НАТО и так тратит на оборону в 17 раз больше России и от увеличения количества вооружений мир не станет безопаснее.

Новый военный бюджет ФРГ ещё не принят, однако факт в том, что канцлер Олаф Шольц анонсировал его троекратное увеличение, заявил член правления левого крыла партии СДПГ Дирк Хиршель в своём интервью для junge Welt. По словам Хиршеля, верхушка партии не стала возражать Шольцу, однако многие члены СДПГ не согласны с этим решением, поскольку выступают против наращивания вооружений.

«Наше население хочет, чтобы больше денег тратилось на образование, здравоохранение, жильё и защиту климата, а не на вооружения. Наращивание вооружений убедительно объяснить нельзя. НАТО тратит на оборону в 17 раз больше, чем Россия. Мир не станет безопаснее от того, что в нём станет больше оружия», — приводит издание слова политика.

Хиршель также отметил, что начиная с 2015 года оборонительный бюджет ФРГ был увеличен на треть, однако это не привело к серьёзному повышению боеспособности бундесвера из-за неправильного менеджмента и устарелых структур.

При этом Хиршель отмечает, что Шольц не стремится к эскалации, а напротив, нацелен на мирное разрешение конфликта. По мнению самого Хиршеля, сейчас на Украине важнее всего как можно скорее достичь прекращения огня. Кроме того, Берлин должен позаботиться о том, чтобы в ближайшее время начались переговоры о европейской структуре безопасности, на которых нужны инициативы о всеобщем и контролируемом разоружении.