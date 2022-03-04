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Der Spiegel: сотни ракет «Стрела», которые ФРГ намерена поставить Украине, уже вышли из строя

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Значительная часть ракет «Стрела», которые правительство Германии намерено поставить на Украину, уже негодны к использованию, пишет Der Spiegel. Согласно оценкам издания, минимум 700 из 2700 «Стрел» вышли из строя. Кроме того, данный тип оружия безнадёжно устарел и был снят с вооружения в Германии ещё в 2014 году.
Der Spiegel: сотни ракет «Стрела», которые ФРГ намерена поставить Украине, уже вышли из строя
AP
Правительству Германии, вероятно, стоит пересмотреть решение об отправке на Украину 2700 ракет «Стрела», пишет Der Spiegel. Согласно данным издания, эти ракеты не только безнадёжно устарели: значительная их часть вовсе уже вышла из строя. Как пишет Der Spiegel, максимум 2000 ракет, хранящихся на складах бундесвера, ещё сохраняют пригодность.
 
Издание напоминает, что ракеты «Стрела» были сняты с вооружения немецкой армии ещё в 2014 году. Der Spiegel отмечает, что ракеты крайне устарели: их разработка велась ещё в СССР. Во внутренней записке бундесвера от ноября 2021 года сказано, что «ввиду устаревания приводного набора ракеты «Стрела» уже небезопасны для использования и не могут производить выстрелы». Отмечается, что уже тогда все ракеты «Стрела» предписали к утилизации: она до сих пор не осуществлена из-за медленных темпов.
 
Как отмечает Der Spiegel, помимо прочего, склады бундесвера с хранящимися «Стрелами» так заплесневели, что военным разрешалось заходить в них только в специальной защитной одежде. Ещё одна проблема состоит в том, что в распоряжении бундесвера есть сами ракеты, но нет специальных рукояток, необходимых для стрельбы.
 
Согласно информации Der Spiegel, пресс-секретарь министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт заявил, что окончательного решения о поставке «Стрел» на Украину пока не принято. 
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