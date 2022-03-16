Глава немецкого энергетического концерна: мы не можем позволить себе отказаться от российских энергоресурсов

Руководитель немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер отверг идею эмбарго на российские энергоресурсы, пишет Handelsblatt. По словам Креббера, остановка импорта может иметь непредвиденные последствия для теплоснабжения немецких домохозяйств.
Украинский кризис кардинальным образом меняет ситуацию, пишет Handelsblatt, ссылаясь на заявление главы немецкого энергетического концерна RWE Маркуса Креббера. При этом Креббер подчеркнул, что отказаться от импорта российских энергоресурсов не представляется возможным: по его словам, санкции должны выбираться таким образом, чтобы их могла выдержать сама вводящая сторона.
«Остановка импорта может иметь непредвиденные последствия для теплоснабжения домов», — приводит издание слова Креббера. Кроме того, руководитель RWE отметил, что долговременные перебои с поставками российских энергоресурсов нанесут сильный удар по производственным мощностям немецкой промышленности. Креббер подчеркнул, что RWE не намеревается разрывать контракты на поставку российского газа и угля.
Handelsblatt напоминает, что в последнее время цена на газ и уголь резко увеличилась, на рынках царят панические настроения. Некоторые немецкие энергетические компании, такие как Uniper, VNG и Leag, были вынуждены брать крупные кредиты для поддержания своей ликвидности. Впрочем, в RWE заявили, что пока компании не требуется прибегать к подобным мерам.
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