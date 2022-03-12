NEOPresse: немецкие предприниматели бьют тревогу — рост цен на энергоносители грозит обернуться массовым банкротством и потерей рабочих мест

Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии опасается, что рост цен на энергоносители вызовет волну корпоративных банкротств и массовую потерю рабочих мест, передаёт NEOPresse. По словам главы ассоциации Маркуса Джергера, «недопустимо», чтобы государство продолжало получать выгоду от повышения цен. Он раскритиковал действия правительства Германии и призвал оказать «всевозможную поддержку» предприятиям и их сотрудникам и снизить налоги и цены на энергоносители.

Рост цен на энергоносители в Германии теперь заметен не только на автозаправочных станциях. Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии опасается массового банкротства предприятий и потери рабочих мест. В отчёте управляющего директора ассоциации Маркуса Джергера отмечается, что ситуация, в которой государство по-прежнему «получает выгоду от повышения цен» — имеется в виду сохраняющийся на прежнем уровне налог на электроэнергию и так и не реализованная реформа в области налоговых льгот для лиц, регулярно пользующихся транспортом для поездки на работу и с работы, — «недопустима», пишет NEOPresse.

«Федеральная ассоциация малого и среднего бизнеса опасается корпоративных банкротств и потери рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители. Цены на энергоносители превратились в экзистенциальный вопрос для многих предпринимателей», — заявил Джергер.

По его словам, цены на бензин свыше €2 за литр и удвоение цен на газ «неприемлемы». «Если сейчас не будут приняты последовательные меры, мы потеряем много компаний и, следовательно, много рабочих мест», — предупредил Джергер. По словам главы ассоциации, «недопустимо», чтобы государство по-прежнему получало выгоду от повышения цен. Джергер высказался за снижение налога на электроэнергию до минимального уровня, установленного ЕС, и проведение реформ в области налоговых льгот, направленных на уменьшение стоимости проезда до места работы лицам, проживающим в другой местности.

«Люди, как и предприятия, нуждаются во всевозможной поддержке. Будь то снижение цен на энергоносители, снижение налогов или временное снижение финансового бремени. Не должно быть никаких запретов на выражение своего мнения», — подчеркнул глава Ассоциации малого и среднего бизнеса. Он обвинил правительство Германии в том, что оно слишком много внимания уделяет России как основному поставщику газа. «Сегодня рынок нефти и газа — это скорее экономика власти, чем рыночная экономика, в которой свободные силы спроса и предложения больше не действуют», — сказал Джергер. Кроме того, по словам Джагера, также возникает вопрос, почему государство «только сейчас заговорило с такими странами, как Катар». Он призвал нефтедобывающие страны увеличить добычу, сообщает NEOPresse.