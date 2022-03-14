Вагенкнехт: украинский кризис можно решить только переговорами, а не санкциями и поставками вооружений

Лишь только переговоры помогут разрешить украинский кризис, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в своём интервью для Die Welt. По её словам, санкции и поставки вооружений лишь затягивают противостояние, но не способствуют его завершению. Вагенкнехт также подчеркнула, что Германии важны стабильные отношения с Россией.

Ни санкции, ни поставки оружия не остановят украинский кризис, считает немецкий политик от партии левых Сара Вагенкнехт. В своём интервью для Die Welt она подчеркнула, что завершить кризис можно лишь посредством переговоров.

России должен быть гарантирован нейтральный статус Украины, заявила Вагенкнехт. Что же касается демилитаризации, то по этому вопросу нужно вести переговоры. Вагенкнехт напомнила, что России не нравилась отправка на Украину летальных вооружений, а также вялотекущая интеграция страны в НАТО. Она также отметила, что переговоры выливаются в конкретные решения только тогда, когда обе стороны делают шаги навстречу друг другу.

Кроме того, Вагенкнехт подчеркнула, что поставки вооружений Украине не ведут к разрешению конфликта, а лишь затягивают его. Она также отметила, что все разумные европейские политики исключают какое-либо вмешательство сил НАТО, поскольку такой шаг грозит прямой конфронтацией альянса с Россией. Таким образом, любой шаг в данном направлении стал бы безответственным, заявила политик.

Вагенкнехт также прокомментировала предлагаемое увеличение военного бюджета Германии: «Нам нужен бундесвер, который способен защитить страну. Если он не может сделать этого с текущим бюджетом в 47 миллиардов евро, то возникает вопрос: куда идут эти деньги». Политик отметила, что страны НАТО уже тратят на вооружения в 18 раз больше России.

Что касается НАТО, то альянс также несёт ответственность за украинский кризис, считает Вагенкнехт. По мнению политика, конфликт, вероятнее всего, не случился бы, если бы не вялотекущая интеграция Украины в НАТО.

«Мне кажется, было бы предпочтительнее, если бы в немецком правительстве было больше сил, выступающих не за наращивание вооружений, а за переговоры и деэскалацию», — приводит издание слова Вагенкнехт. Политик также отметила, что Германии нужны отношения с Россией: «У Германии есть элементарный интерес в том, чтобы поддерживать стабильные отношения с Россией, а также сохранять экономическое и культурное сотрудничество».