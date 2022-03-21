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Grayzone: США и их союзники по НАТО хотят создать новый Афганистан в центре Европы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
США вместе со своими союзниками по Североатлантическому альянсу вооружают украинские неонацистские подразделения в надежде создать в центре Европы новый Афганистан, пишет Grayzone. Однако, как отмечает издание, из-за грамотных действий российских военных перспективы повстанческого движения в афганском стиле на Украине тускнеют.
Grayzone: США и их союзники по НАТО хотят создать новый Афганистан в центре Европы
AP
США и члены НАТО вооружают неонацистские подразделения на Украине, поскольку внешнеполитические элиты жаждут повстанческого движения в афганском стиле, пишет Grayzone.

Корпоративные СМИ США и сторонники жёсткой внешней политики хотят создать новый Афганистан в центре Европы, наводнив Украину оружием. И оружейная отрасль очень этому рада, говорится в статье.

В ответ на поступившие от украинского правительства запросы на срочную поставку оружия по крайней мере 32 страны объявили о своём намерении отправить Киеву вооружения на миллиарды долларов для их использования против российских войск на Украине.

Фотосвидетельства указывают на то, что это оружие уже попало в руки неонацистских военизированных формирований — подразделений, которые уже получили подготовку и вооружения от США и их союзников по НАТО.

При этом ранее нейтральная страна Норвегия стала примером небрежного характера этих беспрецедентных поставок оружия. В частности, норвежское правительство предупредило, что не может «гарантировать, что вооружения, которые оно отправляет на Украину, не попадут в чужие руки».

16 марта во время своего широко транслируемого, тщательно подготовленного выступления перед американским конгрессом президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за их «подавляющую поддержку» в плане «оружия, боеприпасов, обучения и финансов».

Затем он умолял конгресс ввести бесполётную зону, что даже высокопоставленные чиновники Белого дома признали призывом к конвенциональной войне против России.

И хотя бесполётная зона пока не обсуждается, лидеры НАТО надеются на продолжительную войну на истощение. «И к чёрту все последствия», — пишет издание.

Между тем компании, торгующие вооружениями, наслаждаются сложившейся ситуацией: акции ведущих оборонных подрядчиков Lockheed Martin и Northrup Grumman за первую неделю конфликта выросли на 20%.

Афганский вариант для Украины, отмечает издание, отстаивают некоторые из наиболее видных деятелей внешнеполитического истеблишмента США, особенно те, кто находится на стороне демократов.

«Это плохо кончилось для русских, —  заявила об Афганской войне бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью MSNBC 28 февраля. — И факт состоит в том, что очень мотивированное, а затем хорошо финансируемое и вооружённое повстанческое движение фактически вытеснило русских из Афганистана. Я думаю, что это та модель, на которую сейчас смотрят люди».

Клинтон выразила ностальгию по кампании, в рамках которой США вооружали и обучали афганских моджахедов в попытке затянуть Советский Союз во «вьетнамскую трясину».

Она заявила, что если западное правительство сможет «обеспечить снабжение украинцев, как их военных, так и граждан-добровольцев, то всё это, возможно, и дальше будет загонять Россию в безвыходное положение».

И хотя перспективы повстанческого движения в афганском стиле на Украине тускнеют, поскольку российские войска берут под свой контроль стратегически важные города и перекрывают линии снабжения своих противников, производители оружия, которые финансируют аналитические центры и политиков от Вашингтона до Лондона, максимально используют представившуюся им возможность, пишет Grayzone.
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Grayzone США Северная Америка
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