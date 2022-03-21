El Periódico: в Мадриде участники 150-тысячной акции протеста фермеров пригрозили властям «решительными мерами»

По данным испанских властей, более 150 тыс. человек собрались в Мадриде на акцию протеста и потребовали от правительства принятия срочных шагов для исправления ситуации в сельской местности, пишет El Periódico. Протестующие также пригрозили властям «более решительными мерами» в случае, если их требования не будут услышаны.
Оранжевый цвет окрасил улицы Мадрида в это воскресенье, пишет El Periódico. По данным местных властей, более 150 тыс. человек — по данным организаторов протеста, 400 тыс. человек — вышли на улицы испанской столицы, чтобы сказать «хватит» ситуации в сельской местности.
Скотоводы, фермеры, охотники и специалисты по ирригации, одетые в оранжевые жилеты, прошли под лозунг «Вместе за сельскую местность» более 4 км от мадридского вокзала Аточа до Министерства экологического перехода, где представители главных сельскохозяйственных ассоциаций потребовали плана срочных мер для сельской местности и немедленного вмешательства в цены на топливо и сырьё.
Среди прочего протестующие также потребовали от властей «адекватных социальных и медицинских услуг в сельской местности», а также «планов по образованию, обучению и занятости».
Требования сопровождались повторённым несколько раз предупреждением о том, что если их просьбы не будут услышаны, то они примут «более решительные» меры.
«Сегодня мы должны сказать правительству две-три вещи: чтобы они уважали нас, чтобы они не оскорбляли нас и чтобы они обратили внимание на то, чего требует в Мадриде испанская сельская местность», — заявил глава Аграрной ассоциации молодых фермеров Педро Барато, выступая перед демонстрантами.
Он также предупредил испанские власти, заявив: «Тут ничего не заканчивается. Здесь начинается защита сельскохозяйственного и охотничьего секторов. Либо будут приняты меры, либо мы примем более решительные контрмеры».
Как отмечает издание, недовольство сельского населения существует уже давно. Вначале пандемия ударила по скотоводам и фермерам; затем пришла засуха, от которой всё сильнее страдает Испания; а сейчас этот сектор стал одним из наиболее пострадавших от российской спецоперации.
Рост цен на бензин напрямую влияет на сельхозпроизводителей. Кроме того, Украина — это один из основных экспортёров как кормов, так и удобрений, что выльется в подорожание обоих товаров, подчёркивает El Periódico.
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