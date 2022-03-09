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Junge Welt: насмешка над памятью — в Берлине прошёл митинг против снятия российского флага со здания музея Второй мировой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Берлине прошёл митинг у Германо-российского музея «Берлин — Карлсхорст» после того, как руководство учреждения сняло флаги Германии, России и Белоруссии и заменило их украинским флагом, пишет Junge Welt. Организатор митинга Ринго Элерт считает, что выражение «солидарности» с Украиной в подобной форме становится «насмешкой» над памятью о миллионах жертв фашизма. По его словам, «миролюбивая» ФРГ не имеет права решать, чьё участие в освобождении Германии достойно уважения, а чьё нет.
Junge Welt: насмешка над памятью — в Берлине прошёл митинг против снятия российского флага со здания музея Второй мировой
AP

В день начала спецоперации России на Украине руководство Германо-российского музея «Берлин — Карлсхорст» сняло флаги Германии, России и Белоруссии и водрузило рядом с тремя пустыми древками украинский флаг, пишет Junge Welt.  

Активист и член антифашистского союза «Неизведанная страна» Ринго Элерт рассказал газете Junge Welt об организации митинга против решения о снятии флагов. На пикет члены союза взяли с собой «старый добрый советский флаг». Элерт считает, что «использовать чрезвычайную ситуацию, подобную нынешней», для запуска подобной кампании — «нечестная наглость».
 
По словам Элерта, у стен этого музея выражение «солидарности» с Украиной в такой форме становится «насмешкой». Символическое противопоставление тех, кто совместными усилиями боролся против фашизма и понёс миллионы общих жертв, «далёко от понимания» членов антифашистского союза.
 
В ночь на 9 мая 1945 года в здании музея был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. По мнению Элерта, на фоне событий на Украине такие действия знаменуют скорее «прощание с этой историей». Многие немцы вновь хотят стать «нормальными», чтобы, будучи «незапятнанными», в стороне от вины и ответственности за две мировые войны, вновь вмешиваться в дела других государств. Для этого им необходимо «демонтировать память и воспоминания». Раньше этому противостояла ГДР, но теперь её больше нет. Теперь они не брезгуют «ни одним манёвром» — эксплуатируется даже «драма нынешнего конфликта». «Честный маклер» и «миролюбивая» ФРГ самонадеянно решает, чьё участие в освобождении Германии достойно уважения, а чьё нет.
 
Члены антифашистского союза шокированы тем, до каких пределов дошли русофобия и неприязнь к России за несколько дней, отмечает Элерт. «Редко когда на нас так кричали из-за серпа и молота. Но была и поддержка — и не малая. Например, нас похвалил местный учитель. Но он также рассказал нам о школьниках, которые уже не осмеливались говорить по-русски в поезде. От России до «россиян» — мгновение ока», — рассказывает активист.
 
Украинцы имеют «полное право на возмущение и отчаяние». Однако ФРГ «прокрадывается через это поле боя» и получает «хороший улов»: оружие в зоне кризиса, масштабные программы перевооружения, безудержная пропаганда, унификация взглядов на историю во всех слоях общества. В этой отвратительной игре ФРГ наживается на споре других, подчёркивает Ринго Элерт в интервью Junge Welt. 
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junge Welt Германия Европа
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