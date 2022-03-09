Французский философ: Запад мог и должен был предотвратить разрыв с Россией

Некоторые на Западе склонны объяснять ситуацию вокруг Украины личными качествами Владимира Путина, однако часть вины за происходящее лежит и на Западе, пишет на страницах Le Figaro экс-министр Люк Ферри. Как отмечает автор, в последние годы западные страны должны были опротестовать обещание членства в НАТО для Украины, проследить за исполнением Минских соглашений и не отталкивать Россию, а, напротив, сильнее привязать её к себе.

Некоторые считают, что могут объяснить происходящее на Украине личностью Владимира Путина, «его авторитаризмом и безумной мечтой восстановить Великую Россию», однако проблема обстоит несколько сложнее «нравственных анафем», мешающих понять суть дела, пишет на страницах Le Figaro французский философ, публицист и бывший министр по делам молодёжи и образования в правительстве Жака Ширака Люк Ферри. По его мнению, часть ответственности за конфликт лежит на западных странах.

Для начала Запад должен выступить против обещания НАТО принять в свои ряды Украину, как того требовали Николя Саркози и Ангела Меркель. Вместо этого необходимо было провести большую конференцию по безопасности в Европе, считает Ферри. По его словам, Россия восприняла это обещание как угрозу. В результате решение НАТО, вместо того чтобы защитить Украину, подвергло её опасности. Сам президент Зеленский сегодня заявляет, что готов обсуждать «нейтральный статус» своей страны, напоминает обозреватель.

Позднее Запад должен был обеспечить выполнение Украиной Минских соглашений, которые предусматривали свободные выборы и конституционную реформу для русскоязычных Донецкой и Луганской областей. Как подчёркивает бывший министр, ничего из этого не было сделано, хотя было очевидно, что обретение Украиной независимости в 1991 году повлечёт за собой своего рода отделение юго-восточных областей, так что конфликт в Донбассе будет одновременно выглядеть и как гражданская война, и как конфликт с Россией.

Кроме того, Запад должен был обратить внимание на сигналы (военные инвестиции, финансовые меры предосторожности), которые указывали на то, что Россия готовится к военным действиям, и сделать всё возможное, чтобы привязать её к Европе в экономическом, культурном и научном плане. «Мы сделали всё наоборот», — констатирует автор, добавляя, что эти наблюдения «никоим образом не оправдывают Путина и ситуация сейчас катастрофическая».

Очевидно, что санкции против Москвы «накажут» также и Украину, и Европу, но они будут иметь катастрофичные последствия для русских, которые теперь наравне со своим президентом «вызывают необратимую враждебность у всего мира», сожалеет Ферри. «Но есть кое-что ещё хуже, намного хуже: мы являемся свидетелями рождения китайско-российского монстра, который будет самым грозным в военном плане и наименее демократичным на планете», — предупреждает философ.

На взгляд Перри, вооружать Украину можно, но только с ясной целью и определёнными типами вооружения: они должны способствовать не разрастанию конфликта или «тому, чтобы питать иллюзии о победе над российской армией». Речь идёт о том, «чтобы сделать невозможной из-за слишком высокой цены оккупацию Украины», поясняет экс-министр.

По его мнению, сейчас приоритетом является определение того, чего действительно хочет Путин. «Мы прекрасно поняли, что он хотел терроризировать ЕС, отомстить за свою страну, которую он считал презираемой в течение 25 лет. Дело сделано», — констатирует автор. Однако, если некоторые считают, что глава Кремля мечтает восстановить сферу влияния СССР, то, на взгляд Ферри, президент России нацелен, в первую очередь, на реинтеграцию русского населения, брошенного правительствами ставших независимыми после распада СССР стран.

«Это, конечно, противоречит принципу суверенитета государств. Тем не менее это реальность истории, и, если бы на этих дружественных России территориях были проведены свободные выборы, вполне вероятно, что большинство потребовало бы независимости или даже присоединения к «Родине», — обращает внимание обозреватель. Вот почему, с его точки зрения, единственным решением была бы федерализация Украины и предоставление автономии Донбассу — реформа, предусмотренная Минскими соглашениями, но так и не выполненная.

«Мы могли и должны были сделать всё возможное, чтобы предотвратить этот разрыв России с ЕС», — настаивает философ. На его взгляд, Эммануэль Макрон был прав, когда разговаривал с Путиным. Нужно продолжать помогать Украине, но также вести диалог с русским народом, уверен Ферри.