Times: после нескольких дней протестов Макрон посулил корсиканцам перспективу автономии

В течение десяти дней на Корсике идут протесты сторонников независимости острова, вызванные нападением в тюрьме на известного националиста Ивана Колонну. Как дал понять глава МВД страны Жеральд Дерманен, президент Эммануэль Макрон готов предложить корсиканцам перспективу автономии — если его переизберут на предстоящих выборах, сообщает The Times. Оппоненты лидера по предвыборной гонке раскритиковали шаг как уступку насилию и попытку заручиться поддержкой местного электората.

После десяти дней ожесточённых протестов на Корсике президент Франции Эммануэль Макрон предложил острову перспективу автономии, сообщает The Times. Оппоненты действующего лидера по президентской гонке выступают против такого шага.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен дал понять, что президент может допустить такое развитие событий, хотя до сих пор он и его предшественники всеми силами старались такого избегать. Как обращает внимание газета, Корсика более 250 лет находилась под управлением Парижа и считалась неотъемлемой частью Франции.

«Мы готовы пойти на автономию. Вот, это слово было сказано», — заявил в интервью корсиканской газете Corse Matin Дарманен, прилетевший в административный центр Корсики город Аяччо для урегулирования ситуации.

The Times напоминает, что сторонники независимости острова вышли на протесты в марте из-за нападения на известного националиста Ивана Колонну, который сейчас отбывает пожизненный срок в тюрьме. В ходе беспорядков в Бастии, второму по значимости городу на острове, в воскресенье 13 марта были ранены более 100 человек, 77 из них — полицейские. Как отметил Дарманен, Макрон готов начать переговоры по условиям предоставления автономии, если его переизберут в следующем месяце.

По данным издания, уступку президента глава исполнительного совета Корсики Жиль Симеони воспринял с осторожностью. Он отметил, что это «важные слова, открывающие перспективы, но теперь их необходимо расширить и закрепить». Главное сепаратисткское движение острова «Национальный освободительный фронт Корсики», известное в прошлом своими радикальными методами и недавно вновь пригрозившее намерениями прибегать к насилию, увидело в предложении Макрона «пренебрежительный отказ» Корсике в её «праве» на независимость.

Также The Times добавляет, что основные правые оппоненты Макрона по президентской гонке обвинили действующего лидера в капитуляции и нарушении давнего французского принципа о сохранении унитарного государства. Так, Марин Ле Пен, которая, по данным опросов, занимает второе место, но сильно отстаёт от Макрона, заявила, что президент даёт «разрушительный сигнал», уступая мятежникам, поддерживающим убийцу префекта Клода Эриньяка. Упомянутый Колонна застрелил его в Аяччо в феврале 1998 года. Кандидат от консервативной партии «Республиканцы» Валери Пекресс обвинила Макрона в том, что он «уступает насилию». Ну а с левой стороны политического спектра мэр Парижа Анн Идальго, также претендующая на президентское кресло, заявила, что предложение Макрона лишь предвыборный трюк, чтобы переманить корсиканцев на его сторону.

Как подчёркивает The Times, у Корсики во французской административной системе уже есть особый статус, но местные власти хотят большего. После победы Макрона на выборах в 2017 году корсиканские националистические лидеры разочаровались в президенте, поскольку он отказался расширять полномочия местного правительства и сделать корсиканский язык здесь вторым официальным после французского. Также Макрон не предоставил амнистию для «политических заключённых» и не ввёл запрет на покупку недвижимости для людей, не являющихся жителями острова, где 40% жилья составляют «дачи» французов.

Перед встречей с Дарманеном Симеони, до своего назначения в исполнительном совете являвшийся адвокатом Колонны, объяснил, что Корсика просит нечто большее, чем статус автономии, распространённый во многих европейских регионах, особенно на крупных островах Средиземноморья. По информации газеты, Симеони принадлежит к новому поколению более умеренных националистических лидеров, которые пытаются найти реалистичные решения по автономии и избавиться от слишком сильной финансовой зависимости от Парижа. По опросам, за автономию острова выступает более половины населения Корсики, где проживают 350 тыс. человек.

Дарманен отметил, что французское правительство открыто к тому, чтобы рассматривать предложения по предоставлению Корсике статуса, схожего с тем, каким пользуется Новая Каледония и другие территории страны в Тихом океане. А это, по словам экспертов, может дать Корсике возможность самостоятельно регулировать налоги, образование и местную экономику, но не работу полиции, судов и обеспечение национальной безопасности. Впрочем, такие уступки корсиканцам могут повлечь за собой новые требования со стороны других националистически настроенных граждан страны вроде бретонцев и басков.