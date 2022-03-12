Le Monde: в решении украинского кризиса Макрон делает ставку на «европейский суверенитет»

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Версале напомнил о концепции «европейского суверенитета», которая поможет странам Евросоюза добиться независимости от России в энергетике, безопасности и сельском хозяйстве. Вместе с тем идея об автономии Европы выдвигалась президентом ещё пять лет назад, а сейчас стала частью его предвыборной программы, рассказывает Le Monde.

После эпидемии коронавируса и начала российской спецоперации на Украине идея о «европейском суверенитете», которую продвигает Эммануэль Макрон, нашла конкретное воплощение, пишет Le Monde. Лидеры Евросоюза выступили практически единым фронтом против Владимира Путина, вводя экономические санкции, поставляя оружие Киеву, принимая беженцев. «Наша Европа продемонстрировала единство и самоотверженность, — заявил президент Франции 2 марта. — Она вступает в новую эру».

На открытии неформального саммита глав государств и правительств в Версале 10 марта Макрон добавил, что пандемия изменила Европу, и ещё сильнее и быстрее она изменится после украинского конфликта. Французский лидер пообещал, что на встрече примут «исторические решения». Сам саммит в Елисейском дворце воспринимают как проявление «европейского суверенитета» — концепции, которую Эммануэль Макрон продвигает с 2017 года и использует в своей избирательной программе.

Как рассказывает издание, ещё несколько недель назад глава государства думал воспользоваться председательством Франции в Совете ЕС, чтобы обозначить расхождение с оппозицией — главным образом Марин Ле Пен и Эриком Земмуром, — а также, противопоставив себя поборникам национализма, выступить сторонником Европы. Слоган Франции в качестве председателя — «сила, восстановление, принадлежность» — восприняли как катализатор политической линии Макрона. Однако позднее конфликт вблизи Европы стал гораздо более мощной площадкой для продвижения этой идеи. «Мы видим, насколько стратегическая автономия и европейский суверенитет являются не только французской причудой, но и срочными и необходимыми требованиями в свете происходящих исторических событий, — подчеркнул госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. — Мы можем иметь вес только благодаря независимости в энергетике, безопасности и агропромышленном секторе». Бон отметил, что по всем этим направлениям необходима европейская солидарность, чтобы в конечном счёте можно было обойтись без газа, нефти и сырья из России, а также выстроить общую оборонную систему.

Сторонники французского президента не преминули напомнить, что Эммануэль Макрон призывал построить «европейский суверенитет» во всех сферах в своей речи в Сорбонне в сентябре 2017 года. Сам глава государства также упомянул об этом в четверг на саммите в Версале. Евродепутат Натали Луазо высказала сожаления, что только военный конфликт заставил некоторые европейские страны отбросить свои колебания: так, Германия наращивает свой оборонный бюджет и экспортирует вооружение, а Польша, долгое время враждебно относящаяся к солидарности в Евросоюзе, теперь оказалась на передовой, принимая беженцев и помощь от ЕС. При этом среди стран-членов сохраняется множество разногласий, например, по вопросу необходимости предложить новый план восстановления экономики или по закупке российского газа.

В то же время, как указал французской газете директор Института Жака Делора Себастьян Майар, идея «европейского суверенитета» является «предвыборной тактикой» Эммануэля Макрона. Как подчёркивает эксперт, во время кампании 2017 года будущий глава государства использовал этот термин, заходя на территорию Марин Ле Пен: таким образом он показывал, что «суверенитет» — «слишком красивое слово, чтобы его конфисковали ультраправые». Вопрос суверенитета по-прежнему вызывает противоречия. «Европейский суверенитет — это непризнанный федерализм, — считает республиканец Франсуа-Ксавье Беллами. — Суверенитет не разделяет. Нет европейского народа, мы хотим придумать суверенитет без народа». Политик отдаёт предпочтение выражению, которое официально используется в ЕС, — «стратегическая автономия».

Со своей стороны Марин Ле Пен 8 марта заявила, что «европейский суверенитет является всего лишь химерой». По её словам, украинский кризис в очередной раз продемонстрировал, что суверенитет может быть только национальным: так, Германия выступает против бойкотирования российского газа и закупает вооружение у США. В то же время кандидат на президентских выборах от Национального объединения отказалась от амбиций по выходу Франции из ЕС, о которых заявляла в 2017 году. Депутат от партии «Вперёд, Республика!» Пьейр-Александр Англад высмеивает оппозицию, которая разом «переобулась» и больше не выступает против нахождения Франции в Евросоюзе. В свете военного конфликта на Украине нельзя говорить о чисто национальной стратегии, приводит Le Monde мнение политика.