Le Figaro: кампания длиной в пятилетку — Макрон официально стал кандидатом на переизбрание

Французский президент Эммануэль Макрон официально объявил о выдвижении своей кандидатуры всего за месяц до первого тура президентских выборов, сообщает Le Figaro. При этом глава государства вёл избирательную кампанию на протяжении всего президентства: выполнял предвыборные обещания, проводил реформы, боролся с внутренними и внешними кризисами, а также укреплял своё место на международной арене благодаря роли дипломатического посредника.

Президент Франции Эммануэль Макрон официально дал старт своей предвыборной кампании за месяц до голосования — однако, как утверждает Le Figaro, с самого первого дня своего президентства в 2017 году глава государства готовился к переизбранию в 2022 году. «С того момента, как становишься президентом Республики, ты каждый день участвуешь в предвыборной гонке», — признаёт один из советников Макрона. «Это постоянная кампания, почти бесконечная», — отмечает французская газета, и объявление о выдвижении своей кандидатуры открывает лишь заключительный её этап.

За время своего пятилетнего президентского срока глава государства не переставая смешивал текущее управление страной и завоевание голосов французского электората. В книге Артюра Берда «Эммануэль Макрон: правда и легенды», которая появится на прилавках 17 марта, президент признаётся, что никогда не разделяет эти два рода деятельности. «На самом деле, то, что вы называете «управлением», является ежедневным «завоеванием», — утверждает Макрон на страницах книги. — Самое важное — никогда не отказываться от духа завоевания, в том числе во время осуществления властных полномочий, и всегда напоминать себе, что действуешь на благо этой страны и её жителей». По словам французского лидера, результаты такого завоевания оцениваются в конце, исходя из того, что конкретно удалось улучшить.

Как пишет издание, первой кампанией Макрона в статусе лидера Франции стали парламентские выборы 2017 года. Для выполнения предвыборных обещаний ему было нужно большинство в Национальном собрании, поэтому свежеиспечённый молодой президент взялся за дело. Его лицо красовалось на афишах правящей партии «Вперёд, Республика!», а именем Эдуара Филиппа — перебежчика из правых — подписывались листовки, что должно было говорить о преодолении политических разногласий. Такая тактика имела большой успех, Эммануэль Макрон получил подавляющее большинство в парламенте и вместе с тем разрешение на проведение реформ и скоростной трансформации страны.

После этого, рассказывает Le Figaro, перед главой государства стояла задача как можно быстрее выполнить данные французам обещания, чтобы через пять лет можно было предстать перед ними и заявить: «Миссия выполнена». Эту задачу облегчило то, что оппозиция не смогла выдержать размах президентских планов и оказалась в нокауте. Так, правые увидели, как он претворяет в жизнь то, что никогда не удавалось их лидерам у власти. За полтора года Эммануэль Макрон запустил реформы по всем фронтам: сначала Трудовой кодекс, потом отмена налога на «богатство» и реформа национальных железных дорог, затем удержание налога у источника, отмена налога на недвижимость. После этого началась пенсионная реформа, а следом — реформа органов государственной власти, которая должна закрепить переход от «старого» мира к «новому».

В борьбе против действий главы государства оппозиция получила неожиданную помощь в виде скандального дела Беналля, которое для Макрона стало водоразделом. После него годы благоденствия закончились, а спустя несколько месяцев, к концу осени 2019 года, начались выступления «жёлтых жилетов» и поставили на паузу все планы правительства. На протяжении двух месяцев власти жили под ритм жестоких протестов, которые каждую субботу проходили по всей Франции. Единственное решение для выхода из кризиса — возобновить кампанию. Эммануэль Макрон 11 раз ездил в регионы, провёл пять встреч в Елисейском дворце, встретился со множеством мэров, потратил сотни часов на обсуждения ситуации, которые транслировались в прямом эфире по всем телеканалам. Благодаря такому подходу его популярность снова резко пошла в гору.

В то же время надвигались выборы в Европарламент в мае 2019 года, и оппозиция надеялась поставить президента на место, однако снова проиграла. Кампания по общенациональным обсуждениям принесла свои плоды, и если в плане реформ это только ускорило введение некоторых уже прописанных в программе мер, то для президента главная и настоящая цель была достигнута: он снова восстановил связь со своим народом. И хотя правящую партию с 22,42% голосов обогнало Национальное объединение (23,34%), она оставила далеко позади левых (6,19%) и правых (8,48%), которые не смогли оправиться после поражения в 2017 году.

К этому времени власти уже окончательно отказались от модернизации государственных органов, но оставалось провести пенсионную реформу и реформу по страхованию от безработицы. Уличные выступления оживили политическую оппозицию, и теперь она стала активнее критиковать действия правительства. Однако пятилетку Макрона ждал очередной водораздел, на этот раз менее предсказуемый — в начале 2020 года мир охватила пандемия COVID-19.

Началась новая кампания, на этот раз более воинственная. В первый день кризиса в здравоохранении президент заявил о её начале, предупредив: «Мы находимся на войне». Эта кампания приводила главу государства в Марсель, где он встречался с очень популярным эпидемиологом Дидье Раулем, а также в парижскую больницу Питье-Сальпетриер, где он объявил о плане масштабных инвестиций в больничную систему страны. Наконец, участились телевизионные встречи с народом: за 21 месяц Макрон произносил торжественные речи по крайней мере девять раз, а 13 апреля 2020 года, когда он объявил о выходе из карантина, был установлен исторический рекорд: 36,73 млн телезрителей.

Французская газета считает, что ежесекундная кампания стала для Эммануэля Макрона спасением и помогла дистанцироваться от других, менее успешных для его команды кампаний: муниципальных выборов 2020 года или региональных выборов 2021 года, когда президентскому большинству не удалось получить поддержку на местном уровне. Солдат и лейтенантов отправляли на фронт вести заранее проигранную борьбу, в то время как их главнокомандующий сосредоточил своё внимание на собственной национальной битве и готовился перейти из траншей санитарного кризиса на новый фронт — предварительную президентскую кампанию.

Первые основы в фундамент своей кампании Эммануэль Макрон заложил во время выступления 12 июля 2021 года, когда он запустил большой план инвестиций до 2030 года и наметил основные положения будущей пенсионной реформы. При этом официально глава государства вышел на арену 1 сентября, когда во время трёхдневного визита в Марсель представил своё видение «школы будущего». За этим последовало множество поездок по стране, во время которых он затронул практически все ключевые темы и объявил о том, что вскоре должно стать основой его программы: массовое возрождение АЭС, структурная реорганизация работы сил правопорядка, радикальное упрощение судебных процедур и так далее. Всё это сопровождалось указанием на желание добиваться второго мандата, однако никогда не давало полного разъяснения его намерений. Отрицая то, что такое поведение создаёт «ложные ожидания», президент постоянно откладывал свой окончательный «ответ» на «следующий эпизод», пока украинский кризис не затянул этот сериал, не давая главе государства выйти на предвыборную арену так быстро, как ему хотелось.

В свете конфликта у границ Европы Эммануэль Макрон отправился в «российскую кампанию», как пишет французское издание, «с беспечной отвагой». Лидер Франции начал дипломатическую операцию по всем фронтам в попытке спасти мир: день в Москве, другой в Киеве, утром в Совете по вопросам обороны, днём в Брюсселе, вечером — телефонные разговоры. Результаты его трудов заставляют себя ждать, однако таким образом глава государства закрепил свой статус на международной арене, пока его конкуренты осыпают друг друга колкостями, надеясь пройти во второй тур. Таким образом, отмечает в заключение Le Figaro, Эммануэль Макрон останется, по его собственным словам, «президентом до последней четверти часа» — словно для того, чтобы все забыли, что на самом деле он вёл свою избирательную кампанию с первого дня президентства.