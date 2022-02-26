France info: украинский конфликт остановил президентскую гонку во Франции

В то время как до президентских выборов во Франции осталось всего 45 дней, кандидаты обеспокоены остановкой политической агитации из-за обострения российско-украинского конфликта, передаёт France info. Действующий глава государства Эммануэль Макрон так и не объявил о выдвижении своей кандидатуры, а лидеры ультраправых партий присоединились к всеобщему осуждению действий России и могут потерять доверие избирателей, если резко поменяют свои взгляды.

ВЕДУЩАЯ FRANCE INFO: Поговорим также о политике. Эммануэль Макрон, конечно, очень обеспокоен украинским вопросом, однако сроки выборов во Франции не меняются. Как повлияет этот конфликт на президентскую кампанию? В четверг все кандидаты осудили российские бомбардировки. Подробнее расскажет Александр Пейру.

АЛЕКСАНДР ПЕЙРУ, корреспондент политического отдела France info: Президентская кампания полностью остановилась — на это указывает тот факт, что всем кандидатам, которых сегодня вечером пригласили в торговый центр Carrousel du Louvre на ужин Совета еврейских общин Франции (CRIF), задавали вопросы только о конфликте между Украиной и Россией. Все они призвали помочь гражданскому населению Украины.

Однако кроме этих заявлений о поддержке украинского народа все кандидаты сегодня вечером серьёзно обеспокоены более политическими проблемами: тем, что они больше не могут вести предвыборную агитацию. «Она прекратилась даже до того, как началась», — бросил мне вскользь один из кандидатов.

Другие, наоборот, надеются, что некоторые кандидаты поменяют тональность высказываний или свои взгляды — здесь можно говорить об Эрике Земмуре, Марин Ле Пен или Жан-Люке Меланшоне. В случае смены взглядов они потеряют очки общественного доверия.

В любом случае объявление о выдвижении кандидатуры Эммануэля Макрона должно было стать отправной точкой избирательной кампании, однако сегодня вечером кажется, что оно как никогда далеко. При этом до начала первого тура выборов остаётся всего 45 дней.