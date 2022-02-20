Le Monde: «поможет Макрону и сконфузит сторонников России» — конфликт на Украине может перетасовать карты в борьбе за пост президента Франции

Возможная война между Россией и Украиной способна оказать неожиданное влияние на президентскую кампанию во Франции, пишет колумнист Le Monde Жиль Пари. По мнению автора статьи, эти драматические события могли бы сплотить французов вокруг действующего президента, а также открыть глаза кандидатам, выступающим сегодня за сотрудничество с Москвой.

Что если российское вторжение на Украину станет главной темой заголовков газет ещё до того, как Эммануэль Макрон объявит о своём выдвижении на новый срок, задаётся вопросом колумнист Le Monde Жиль Пари. По мнению автора, в этом случае президентская кампания во Франции может «ступить на неизведанную почву», поскольку речь пойдёт о первом крупном конфликте на территории континентальной Европы после окончания Второй мировой войны. Более того, ни одно из драматических событий в мире за последние десятилетия, включая присоединение Крыма к России и Российско-грузинскую войну 2008 года, не начиналось во время предвыборной кампании во Франции.

В случае начала вооружённого конфликта кандидатам было бы сложно избежать его обсуждения и посвятить себя деталям своих программ. Было бы ещё труднее справиться с «эффектом сплочения», который на какое-то время помог бы уходящему президенту Эммануэлю Макрону, полагает колумнист газеты.

Нет сомнений в том, что действующий глава государства воспользовался бы преимуществами положения «президента на передовой»: он был бы занят ежедневными телефонными разговорами, ездил бы по свету для участия в бесконечных экстренных саммитах, будучи к тому же председателем Совета Европейского союза, столкнувшимся с одной из самых больших угроз в истории, замечает Пари.

Кроме того, по мнению автора, война на Украине «открыла бы глаза» кандидатам в президенты Франции, придерживающимся пророссийских взглядов. Так, крайне-правый кандидат Эрик Земмур, представляя во вторник свою программу в области обороны, заявил: «Для меня всё ясно: расширение НАТО до порога России не имеет никакого оправдания для безопасности Европы, и я решительно настроен против этого. Русские не являются ни нашими союзниками, ни нашими врагами». Однако «эти заявления не выдержали бы критики в случае вторжения на Украину», полагает журналист.

Левый политик Жан-Люк Меланшон также заявил, что НАТО, а не Россия, стало нарушителем спокойствия на Украине. «Соединённые Штаты Америки решили присоединить Украину к НАТО, и Россия чувствует себя униженной, находящейся под угрозой, подвергшейся нападению», — добавил он. Если российская армия вторгнется на Украину, это заявление будет трудно согласовать с реальностью, отмечает Пари.

По словам колумниста, НАТО сохраняет свою популярность во Франции. Опрос Исследовательского центра Pew, опубликованный в июне 2021 года, показал, что 51% французов имели «благоприятное» мнение о военном альянсе, в то время как 72% «не слишком доверяли» или «совсем не доверяли» Владимиру Путину в международных делах. «Мы сомневаемся, что в последнее время его имидж улучшился», — подчёркивает журналист.

Эммануэль Макрон, напротив, упрочил бы свои позиции, полагает Пари. Трудно критиковать его за отсутствие попыток наладить контакт с российским коллегой, учитывая, что французский президент приглашал его в Версальский дворец или летнюю резиденцию на Ривьере. Его также сложно было бы выставить «карикатурным лакеем Соединённых Штатов», принимая во внимание то, как Макрон «раздражал» Вашингтон, настойчиво говоря о европейской обороне.

Последний опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что граждане Франции менее внимательно, чем раньше, относятся к предвыборной кампании. Об интересе к ней заявил 71% респондентов — на 10% меньше, чем пять лет назад. Аналогичным образом, 65% заявили, что они наверняка проголосуют в первом туре 10 апреля — по сравнению с 70% в 2017 году. «Российское вторжение могло бы только усугубить ситуацию», — констатирует колумнист.