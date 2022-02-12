Le Figaro: Земмур в случае победы на выборах надеется построить стену на границе Европы

Участник президентской гонки во Франции Эрик Земмур надеется в случае своей победы убедить страны ЕС построить стену на внешних границах блока для защиты от нелегальной миграции, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, благодаря таким радикальным предложениям ультраправый публицист хочет перетянуть на свою сторону электорат Марин Ле Пен, которая сосредоточилась на экономических проблемах страны.

В среду кандидат в президенты Франции Эрик Земмур стал гостем телешоу La France dans les Yeux («Франция в ваших глазах») в эфире BFM TV, рассказывает Le Figaro. Создатель ультраправой партии «Реконкиста» два часа отвечал на вопросы французов и подробнее остановился на своей программе по вопросу эмиграции.

Как уточняет издание, в студию пригласили также одного француза, который на прошлых выборах 2017 года два тура подряд голосовал за Марин Ле Пен. Он отметил «последовательность» первых предложений Земмура, однако подчеркнул, что необходимо расширить число пограничников и усилить финансирование для защиты французских границ. Такая критика глубоко задела главу партии «Реконкиста» и стала для него идеальной возможностью стать главным кандидатом от правых националистов и переманить на свою сторону приверженца Нацобъединения.

Сперва кандидат в президенты заверил собеседника, что на решение миграционного кризиса «выделят финансовые средства». «Вы знаете, что в данный момент в Европе идут споры о том, нужно ли строить стены на внешних европейских границах. Множество стран за, например, Польша, Греция и другие, — напомнил публицист. — [Однако] европейский комиссар от Швеции Ильва Юханссон отказывается и заявляет, что Европа не должна строить стены». Журналист подчеркнул: «Я выступаю за (стены. — ИноТВ)».

В прямом эфире Эрик Земмур выразил надежду, что в случае избрания ему удастся убедить большинство лидеров ЕС построить стену, которая «будет финансироваться из европейских фондов». По его мнению, «именно страны, построившие стену, как Венгрия, защищают европейскую цивилизацию». Журналист также предложил создать «специальную полицию», которая наравне с пограничниками будет охранять французские границы.

В конце программы сторонник Ле Пен не уточнил, удалось ли аргументам Земмура его убедить. Пока лидер ультраправых набирает 15% голосов в соцопросах. В то же время французская газета считает, что ранее не упоминавшаяся отсылка к «стене» не так уж безобидна: во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году это предложение было одним из слагаемых его успеха. Миллиардер планировал построить стену на южной границе США для борьбы с незаконной иммиграцией, а оплатить строительство должна была Мексика.

В политической борьбе и избирательной гонке между Марин Ле Пен и Эриком Земмуром тема миграции стала центральной для покорения электората, который требует твёрдой позиции. Сторонник «нулевой иммиграции», Земмур делает более радикальные заявления, потому что считает, что именно этот вопрос станет решающим во время президентской кампании — а не экономика, как скорее думает Ле Пен, пишет в заключение Le Figaro.