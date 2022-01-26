Le Figaro: «обычаи тоталитарного Афганистана» — Земмур ужаснулся исламизации французских городов

Радикальный ислам всё глубже проникает в жизнь французских городов под благожелательным взглядом властей, пишет в статье для Le Figaro кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. Автор приводит в пример недавний репортаж из города Рубе, в центре которого легко встретить магазины с продавщицами в парандже, продающими детские игрушки без лиц — согласно обычаям ислама. Всё это журналист считает признаком «великого замещения народов» в своей стране, остановить которое он обещает, придя к власти.

В статье для Le Figaro французский публицист и кандидат на пост президента Франции Эрик Земмур рассказывает о передаче «Запретная зона», вышедшей на телеканале M6, которая «пролила свет на реальность, которую многие по-прежнему отказывались видеть, но теперь никто не сможет отрицать». Героем репортажа стал 25-летний юрист Амин Эль Бахи, продемонстрировавший исламизацию французского города Рубе, где на одной из центральных улиц, на расстоянии 500 м друг от друга находятся шесть халяльных мясных лавок, восточный хаммам, восточная пекарня и три специализированных книжных магазина, где продавщицы одеты в паранджу. «Если, прогуливаясь по Рубе, вы всё ещё не верите в существование великого замещения, значит, вы решили его не видеть», — отмечает Земмур.

Однако это ещё не всё, поскольку в некоторых из этих мусульманских магазинов родителям предлагают купить детям кукол без лиц. В детских книгах, продаваемых в тех же магазинах, тоже изображены безликие персонажи, поскольку самые строгие правила ислама официально запрещают изображение человеческих черт — именно поэтому «Исламское государство»* и «Талибан»**, захватив власть в городе, отсекают головы всем статуям, поясняет журналист. «Таким образом, обычаи тоталитарного Афганистана укоренились у нас под благожелательным взглядом государственных властей», — делает вывод публицист.

Государство не только благожелательно смотрит на подобные веяния, но и в прямом смысле слова выступает сообщником исламистов, уверен Земмур. Так, мэр Рубе с чистой совестью финансирует чрезвычайно активную исламскую ассоциацию AAIR за счёт денег своих налогоплательщиков. При этом речь даже не идёт о представителе левой или крайне левой партии — политик является членом правой партии, подчёркивает публицист.

В Рубе есть и другие «вопиющие признаки» великого замещения народов, отмечает Земмур. В общественных зданиях молодые женщины молятся, прячась под лестницами. В городской религиозной школе девочки, почти все из которых с раннего возраста носят паранджу, учатся строго отдельно от мальчиков. В этом политик также видит сходство с находящимся под властью талибов Афганистаном, «одержимым» сегрегацией женщин.

«Пришло время вернуть себе нашу страну. Пришло время положить конец исламской идеологической обработке», — уверен Земмур. После прихода к власти политик обещает окончательно закрыть «места осуществления джихада» и запретить организации вроде «Братьев-мусульман»*** и связанных с ними движений. По словам Земмура, он будет высылать из страны иностранцев, которые могут представлять угрозу общественному порядку, и введёт строгий контроль над имамами и иностранными источниками финансирования мусульманских религиозных организаций. Кандидат в президенты также планирует запретить ношение паранджи в общественных местах и строительство больших минаретов и мечетей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

*** «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.