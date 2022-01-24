France 5 Оригинал

France 5: кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций и дружбу с Россией

Материал представлен в переводе ИноТВ
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире France 5 заявил, что в случае победы на выборах намерен поддерживать дружественные отношения с Россией и отменить санкции. Публицист подчеркнул, что ещё с XIX века американские политики стараются поссорить Россию с Германией и Францией, однако Европе пора избавиться от роли инструмента в манипуляциях Вашингтона.

КАРОЛИН РУ, ведущая программы «На повестке дня» на France 5: Что вы думаете по поводу российских союзников, которые распространяют антифранцузские настроения в Африке?

ЭРИК ЗЕММУР, публицист и кандидат в президенты Франции: Это не российские союзники распространяют…
 
КАРОЛИН РУ: Группа Вагнера? Россия?
 
ЭРИК ЗЕММУР: Нет, антифранцузские настроения возникли намного раньше, чем там появились русские. К сожалению, антифранцузские настроения в Африке охватывают всю страну. Эти настроения опираются на колониальную или неоколониальную обиду. Мы наблюдаем их даже во Франции среди некоторых групп населения, приехавших из Африки.
 
КАРОЛИН РУ: А что вы скажете насчёт того, как Россия ведёт боевые действия отправляя «ополченцев»?
 
ЭРИК ЗЕММУР: Понимаете… Я не защищаю Владимира Путина, я просто думаю, что мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом американских манипуляций, потому что мы об этом говорили только что с господином Серваном*. Он считает, что Америка теряет интерес к Европе это не совсем так. Я хочу сказать, что Америка тратит своё время на то, чтобы настроить европейские страны против России, потому что (одна задача. — ИноТВ) с давних пор вызывает у США огромное беспокойство со времён геополитиков конца XIX века.
 
Вся история XX века построена по этой модели, и (Збигнев.— ИноТВ) Бжезинский, советник Картера и Обамы, писал предельно ясно по этому поводу — (необходимо. — ИноТВ) поссорить Россию с Германией и Францией. И поэтому каждый раз, когда возникает сближение мы это видели во время войны в Персидском заливе в 2003 году, американцы стремятся разделить, найти способы их разделить. Вот что я думаю. Так что Россия ведёт собственную политику конечно, эта политика направлена на то, чтобы защитить и развивать своё влияние. Я думаю, что Франция должна и могла бы продемонстрировать дружественные жесты в отношении России, например, отменив санкции. Видите, вы хотели, чтобы я рассказал о своих планах я рассказываю. Если бы я стал президентом, я бы сказал: «Санкций против России больше нет».
 
Дата выхода в эфир 22 января 2022 года.
 
* Эксперт по военной стратегии и консультант по вопросам обороны на французском телевидении (прим. ИноТВ).

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
France 5 Франция Европа
теги
Африка геополитика Германия дружба Европа оборона Персидский залив президент президентские выборы Россия США Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров