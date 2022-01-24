Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире France 5 заявил, что в случае победы на выборах намерен поддерживать дружественные отношения с Россией и отменить санкции. Публицист подчеркнул, что ещё с XIX века американские политики стараются поссорить Россию с Германией и Францией, однако Европе пора избавиться от роли инструмента в манипуляциях Вашингтона.

КАРОЛИН РУ, ведущая программы «На повестке дня» на France 5: Что вы думаете по поводу российских союзников, которые распространяют антифранцузские настроения в Африке?

ЭРИК ЗЕММУР, публицист и кандидат в президенты Франции: Это не российские союзники распространяют…

КАРОЛИН РУ: Группа Вагнера? Россия?

ЭРИК ЗЕММУР: Нет, антифранцузские настроения возникли намного раньше, чем там появились русские. К сожалению, антифранцузские настроения в Африке охватывают всю страну. Эти настроения опираются на колониальную или неоколониальную обиду. Мы наблюдаем их даже во Франции среди некоторых групп населения, приехавших из Африки.

КАРОЛИН РУ: А что вы скажете насчёт того, как Россия ведёт боевые действия — отправляя «ополченцев»?

ЭРИК ЗЕММУР: Понимаете… Я не защищаю Владимира Путина, я просто думаю, что мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом американских манипуляций, потому что — мы об этом говорили только что с господином Серваном*. Он считает, что Америка теряет интерес к Европе — это не совсем так. Я хочу сказать, что Америка тратит своё время на то, чтобы настроить европейские страны против России, потому что (одна задача. — ИноТВ) с давних пор вызывает у США огромное беспокойство — со времён геополитиков конца XIX века.

Вся история XX века построена по этой модели, и (Збигнев.— ИноТВ) Бжезинский, советник Картера и Обамы, писал предельно ясно по этому поводу — (необходимо. — ИноТВ) поссорить Россию с Германией и Францией. И поэтому каждый раз, когда возникает сближение — мы это видели во время войны в Персидском заливе в 2003 году, — американцы стремятся разделить, найти способы их разделить. Вот что я думаю. Так что Россия ведёт собственную политику — конечно, эта политика направлена на то, чтобы защитить и развивать своё влияние. Я думаю, что Франция должна — и могла бы — продемонстрировать дружественные жесты в отношении России, например, отменив санкции. Видите, вы хотели, чтобы я рассказал о своих планах — я рассказываю. Если бы я стал президентом, я бы сказал: «Санкций против России больше нет».