Экс-постпред США при ОБСЕ: Россия должна стать изгоем среди цивилизованных стран

На недавней пресс-конференции Джо Байден фактически «выкинул белый флаг» по Украине, что вполне может подтолкнуть Владимира Путина к вторжению в эту страну, дабы восстановить «старую советскую империю», пишет для Foreign Policy экс-постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. По его мнению, чтобы остановить эту «фашистскую агрессию», США должны ввести против Москвы жёсткие санкции, завербовать Швецию и Финляндию в НАТО, а также добиться исключения России из всех международных организаций.

На своей недавней пресс-конференции президент США Джо Байден ответил на грядущее вторжение России на Украину, «выбросив белый флаг». До сих пор США пытались остановить это вторжение, параллельно поддерживая нарождающуюся, но уже испытывающую давление демократию в Восточной Европе. На пресс-конференции Байден рассказал о своих ожиданиях: отвечая на вопрос о том, что собирается делать президент России Владимир Путин, Байден заявил: «Он должен что-то предпринять». Тем самым он признал, что согласен на это нападение и отреагирует на него лишь введением экономических санкций, пишет в своей статье для Foreign Policy бывший постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки быстро попыталась сгладить эти вырвавшиеся наружу мысли Байдена о курсе США в это кризисное время. Но было уже слишком поздно: Путин всё слышал. Ограниченная угроза санкций — это практически равносильно тому, как если бы Байден пригласил Путина вторгнуться на Украину — в страну, которая хочет лишь быть другом США и частью Запада.

Не то чтобы этот кризис начался внезапно. Россия уже однажды «вторгалась» на Украину в 2014 году, когда, в частности, «аннексировала»* Крым, который ныне играет роль военного плацдарма против Киева. Всё это последовало за вторжением России в Грузию в 2008 году и оккупацией Абхазии и Южной Осетии, а также за развёртыванием военного контингента в Приднестровье вопреки желанию Молдавии.

Путин утверждает, что НАТО слишком близко подобралось к России. Он хочет, чтобы Байден согласился не пускать Украину в этот альянс. Он также требует, чтобы НАТО вывело свои войска из суверенных государств в Восточной Европе. «Если вкратце, то Путин фактически требует, чтобы НАТО превратилось в альянс-тень», — полагает автор.

Истина, однако, в том, что этот кризис не имеет никакого отношения к безопасности России. «Это липовое послание, предназначенное как для русских, так и для американцев, которые на него поведутся. Вторжение станет следующим решающим шагом в плане достижения стратегической цели Путина — воссоздания старого советского блока… Важный шаг, необходимый для того, чтобы повернуть историю вспять — это подчинение Украины. И это секрет Полишинеля: Путин неоднократно заявлял, что украинцы и русские — это «один народ», и, по некоторым данным, сеял сомнения относительно того, является ли Украина настоящим государством», — пишет Гилмор.

В мае 2021 года экс-постпред посетил Украину в составе делегации Американского совета по внешней политике, где успел как пообщаться с высокопоставленными чиновниками и военными, так и побывать на линии фронта в Донбассе, где «российские снайперы стреляют в украинских солдат». «Что я там увидел: Украина не махнула на себя рукой. Каждый правительственный чиновник, каждый солдат и каждый гражданин Украины, с которым я разговаривал, ясно дали понять, что они будут сражаться, если на них нападут», — вспоминает экс-чиновник.

Несмотря на всю решимость Украины, Путин всё равно может на неё напасть, решив, что сейчас настал момент истины — сейчас или никогда, — который позволит ему достигнуть своих стратегических целей. Дело в том, что жители «старой советской империи» проявляют мятежные наклонности: народные выступления уже привели к демократизации Грузии и Украины, а также не обошли стороной Белоруссию, Казахстан и даже саму Россию.

Будучи постпредом США при ОБСЕ, Гилмор начал понимать, какая геополитическая ситуация сложилась в Европе. Такие недавно освободившиеся страны, как Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Венгрия, Польша, Грузия, Словакия, Чехия, а также и все другие страны «бывшей советской империи» не хотят идти на поводу у России. При этом альянс США с Великобританией, Францией, Германией и другими странами прочен — и эти страны должны знать, что Америка в беде их не бросит.

Соединённые Штаты, подчёркивает автор, оказались в состоянии новой холодной войны, которая решит судьбу Европы и всего мира. Авторитарные страны находятся на подъёме, но даже граждане этих государств стремятся к свободе. В основе США как страны лежат свобода и права человека, и эта основа — то, чего хотят все люди мира. Поэтому у США есть ещё один козырь — союзники по всему миру.

Нападение на Украину — это нападение на одного союзника США — и одновременно и на всех других. Страны Восточной Европы это понимают, поэтому они так полагаются на США.

«Когда я был постпредом при ОБСЕ, мне было очевидно, что многие страны Европы стоят на стороне США в рамках текущего конфликта. Швеция и Финляндия, традиционно нейтральные страны, теперь осознают, что им грозит «финляндизация». Соединённым Штатам пора завербовать эти две страны в агрессивной манере и принять их в НАТО», — считает Гилмор.

Наблюдая за «фашистской агрессией России», Запад должен чётко понимать, что сейчас идёт борьба за его будущее. Ответом на такое поведение должны быть жёсткие санкции, которые следует ввести, как только нога первого российского солдата ступит на украинскую территорию. Разведка США уже предупредила, что у России на Украине есть свои агенты, планирующие провокацию под ложным прикрытием, чтобы получить предлог для вторжения. Украинцы, скорее всего, уже раскрыли этих агентов. Их надлежит задержать — а потом ужесточить санкции.

Однако одни только санкции не удержат Россию от вторжения, продолжает автор. Санкции, введённые после «оккупации Крыма», не изменили агрессивное поведение Кремля. К тому же, как показало поведение Байдена в контексте «Северного потока — 2», они носят временный характер. Санкции должны быть настоящими, жёсткими и постоянными, однако США также необходимо учитывать возможность того, что им потребуется мобилизовать войска.

«Россия должна стать изгоем среди цивилизованных стран. Необходимо приложить усилия для исключения России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ стоит на страже принципов Хельсинкских соглашений, которые гласят в том числе и то, что ни одна страна не должна нападать на другую, нарушая признанные границы. Если члены ОБСЕ не выгонят из организации Россию и её сателлита Белоруссию, то она может остаться пустышкой до лучших времён и США нужно будет не давать ей денег», — полагает Гилмор.

«Мы должны рассказать русскому народу правду. Правительственные СМИ Путина рассказывают россиянам, что они — жертвы натовской угрозы. Но это ложь, и её цель — помешать россиянам воспротивиться навязываемой им роли агрессора, который нападает на своих соседей. Нам также необходимо начать объяснять американскому народу важность единства, вместо того чтобы постоянно говорить о раздорах, что ослабляет нашу способность к самообороне. Настало время быть сильными», — подытоживает автор.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).