RND о результатах переговоров в Вене — угрозы и предостережения вместо диалога

Обсуждение украинского кризиса в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесли никаких конкретных результатов, сообщает RND. Наладить диалог также не получилось. С трибун звучали только угрозы и предостережения. В связи с происходящим председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что риск войны велик как никогда за последние 30 лет.
После Женевы и Брюсселя Вена стала третьей площадкой для проведения переговоров с целью снижения напряжённости в отношениях Запада и России, пишет RND. Однако во время обсуждения требований Москвы по безопасности в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе конкретных решений найти так и не удалось. Наладить диалог также не получилось. С трибун звучали только угрозы и предостережения, констатирует немецкое издание.
«Угроза войны в регионе ответственности ОБСЕ в настоящее время намного больше, чем когда-либо за последние 30 лет» — заявил действующий председатель организации и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. «Некоторые страны-члены ОБСЕ считают, что достаточно выступить с речью, вместо того, чтобы вести дискуссию», добавил он.
На Западе считают, что высокая концентрации российских войск на границе Украины представляет угрозу. Москва же в свою очередь видит угрозу в НАТО и требует, чтобы альянс не принимал к себе Украину и Грузию. При этом Кремль обвиняет военную организацию в нежелании идти навстречу и давать какие-либо письменные гарантии, что этого не произойдёт. Россия настаивает на скорейшем исполнении своих требований. Задержка «чревата неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств», подчеркнул постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, Россия — миролюбивая страна, «но мир любой ценой нам не нужен».
В свою очередь его американский коллега Майкл Карпентер отказался обсуждать разделение сфер влияния в регионе, подчеркнув, что государства нельзя ограничивать в их праве на свободный выбор альянсов. Для снижения напряжённости он предложил наладить информационный обмен между войсками и провести укрепляющие доверие мероприятия.
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