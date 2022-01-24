Мирный житель на границе Украины: с Россией воюют не украинцы, а Америка
Контрольно-пропускной пункт посреди чистого поля — общая граница Украины и России составляет примерно 2 тысячи километров. Пограничный патруль украинской армии каждый вечер совершает обход вдоль нового защитного вала. Он должен сдерживать танки и военный транспорт, если Россия действительно решится на военное вторжение. Время года подходящее: земля замёрзла и стала твёрдой, как асфальт, — идеальная почва для российских танковых колонн.
РОМАН ТКАЧ, офицер связи с прессой погранотряда Сумского района: Разумеется, это не остановит врага. Но это поможет задержать его хотя бы на время.
Страха здесь никто не испытывает, уверяют они. Так бывает на войне. А вот Середина-Буда за несколько часов до этого — небольшой город с населением 7 тысяч жителей. Менее чем в 50 метрах от российских пограничных заграждений, с украинской стороны, находится дом Михаила и его жены Людмилы. На страх они здесь реагируют с чёрным юмором.
МИХАИЛ, местный житель: Отсюда мы увидим, как русские и украинцы обстреливают друг друга. Но мы будем стоять прямо посередине, так что по нам ничего не попадёт.
Они здесь живут очень просто. Работы нет уже давно, а теперь ещё эта тупиковая ситуация. Попытка объяснить всё соответственно положению происходит под водку собственного приготовления.
МИХАИЛ: Это не Украина ведёт войну против русских — это американцы ведут войну против России.
С точки зрения Михаила, Украина ничего не забыла ни в НАТО, ни в европейских альянсах. Он считает, что Украина тоже несёт ответственность. В конце концов, она тоже готова обратить своё оружие против России. Так что ничего удивительного, что Путин наращивает вооружения.
МИХАИЛ: Ты приходишь ко мне с войной, что я должен делать? Я буду защищаться! Это нужно очень ясно дать понять американцам и европейцам.
Возвращаемся на контрольно-пропускной пункт. В отличие от многих местных жителей, украинские военные надеются на финансирование и военную поддержку из Европы и Америки, потому что они знают: только с помощью Запада они смогут что-то противопоставить Путину, если дело действительно дойдёт до нападения.
Дата выхода в эфир 22 января 2022 года.
Ссылки по теме
-
ABC News: США планируют эвакуировать своих дипломатов с Украины
-
Экс-постпред США при ОБСЕ: Россия должна стать изгоем среди цивилизованных стран
-
Глава МИД Франции: с Россией нужно говорить — но сохранять «непреклонность»
-
Guardian: глава ВМС ФРГ подал в отставку после слов о Крыме и заслуживающем уважения Путине