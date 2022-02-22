Le Figaro: миротворчество Макрона разбилось о непримиримость сторон на Украине

Эммануэль Макрон приложил немало усилий, чтобы снизить напряжённость на Украине. Но все его результаты перечеркнуло заявление Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР, пишет Le Figaro. Теперь неясно, состоятся ли запланированные встречи российских и американских политиков, а если и состоятся — будут ли успешными.

«Эммануэль Макрон не получил взаимности в ответ на свою дипломатическую активность», — пишет Le Figaro. После его многочисленных телефонных переговоров с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским, Джо Байденом, Борисом Джонсоном, Олафом Шольцем и лидерами ЕС кризис на Украине взорвался с новой силой из-за заявления российского лидера. «Это резкая остановка для дипломатии и опасность открытой войны на Украине», — пишет автор статьи. Макрон же созвал совет по обороне, «сменив костюм дипломата на форму главнокомандующего».

Макрон снова попытался предложить дипломатическое решение для украинского кризиса. Ещё в ночь на понедельник он добился принципиального согласия сторон на проведение саммита между российским и американским президентом. «С упрямством» он продолжал дело, начатое в поездках в Москву и Киев. Но, как пишет автор статьи, российская сторона не пошла ни на какое примирение, а наоборот, признанием ДНР и ЛНР положила конец минским договорённостям и, возможно, всему мирному процессу.

Вероятное возобновление боёв на украинской линии фронта может создать повод для России атаковать своего соседа. Европа в ответ намерена вводить уже подготовленные санкции. Вашингтон объявил о санкциях против Донбасса, пока ещё не России. А Макрон, помимо прочего, осудил решение российского президента. Вечером они обсудили сложившуюся ситуацию с коллегами из США и Германии.

Макрона в начале его карьеры часто критиковали за то, что он действовал в одиночку, не предупреждая союзников. С начала кризиса, который разразился на Украине в ноябре, он как минимум половину времени тратил на переговоры с союзниками. Как и летом 2019 года он в разных местах приложил немало сил, чтобы сблизить иранцев и американцев, так и сейчас он хочет сделать всё возможное, чтобы спасти мир. Это рискованно, отмечает автор статьи, но для Макрона худший из рисков — риск бездействия. Вот только посредничество в данном случае, притом что многие считали его и вовсе последним шансом, разбилось о жёсткую реальность непреодолимых разногласий, как, впрочем, и его старания по иранскому вопросу.

В Елисейском дворце заверяют, что предпринимают максимальные усилия, но это сложно. Джо Байден и Владимир Путин прежде дали своё принципиальное согласие на проведение саммита, который можно было бы расширить на все действующие лица. Повестку саммита в четверг в Женеве должны были определить главы дипломатий России и США. Но теперь непонятно, состоится ли их встреча.

После неё Лавров должен был встретиться с министром иностранных дел Франции в пятницу, но в Кремле теперь говорят, что такой саммит был бы «преждевременным». К тому же одно из условий для проведения саммита лидеров России и США — невмешательство России на Украину, а также чтобы предыдущие переговоры были конструктивными. «То есть слишком много неуверенности», — пишет автор статьи.

Макрон хотел снизить напряжённость на Украине, а потом уже вести переговоры о коллективной безопасности в Европе. Но сейчас этот процесс нарушен. Впрочем, в Елисейском дворце отмечают, что они открыли перспективу для подобных переговоров, а теперь дело за Путиным. Хотя, как отмечает автор статьи, даже если бы саммит Путина и Байдена состоялся, нет никаких гарантий, что он был бы успешным.

Условие Путина о возвращении НАТО к границам 1997 года нереализуемо, пишет издание. Российский лидер хочет с помощью шантажа перестроить сложившийся после холодной войны миропорядок и вернуть прежние зоны влияния. Но ни США, ни Европа, ни Украина не считают условия Путина приемлемыми. Наоборот, президент Украины в Мюнхене просил Европу «выйти из тишины» и начать процесс приёма Украины в НАТО. Он выразил надежду, что никто не считает Украину буферным государством между Россией и Западом.

Впрочем, некоторые специалисты отмечают, что вряд ли Путин хочет войны на Украине. По мнению политолога Иэна Бонда, Россия нарастит уровень угрозы настолько, что противник сдастся без боя. Впрочем, французские дипломаты осознают, что на Украине решается не только легитимность и ценности Европы, но также её безопасность, её будущее, пишет Le Figaro.