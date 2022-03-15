Le Figaro Оригинал

Марин Ле Пен: Макрон использует украинский конфликт для запугивания французов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава Национального объединения Марин Ле Пен раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за двойные стандарты в вопросе выхода из украинского кризиса, сообщает Le Figaro. Лидер ультраправой партии считает, что таким образом глава государства пытается воспользоваться сложившейся ситуацией и напугать французов перед выборами.
Марин Ле Пен: Макрон использует украинский конфликт для запугивания французов
AP

Лидер ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен уличила президента Франции Эммануэля Макрона в двойных стандартах в вопросе выхода из украинского конфликта, пишет Le Figaro. «Президент Республики пользуется спецоперацией на Украине, чтобы напугать французов, потому что думает, что страх может помочь ему» в предвыборной гонке, заявила в воскресенье кандидат на пост главы государства.

Как рассказывает издание, поводом послужили слова Макрона, сказанные в четверг журналистам на полях Версальского саммита. «С чрезвычайно серьёзным и озабоченным видом» он утверждал, что у него «пессимистичные» ожидания от переговоров России и Украины. При этом позднее в интервью на английском языке он отметил, что настроен «оптимистично». По мнению Марин Ле Пен, таким образом президент-кандидат старается манипулировать общественным мнением, что она считает неприемлемым для таких важных и тяжёлых тем.
 
Глава Нацобъединения также заявила, что, по её мнению, надо выбрать «либо войну, либо дипломатию», а на данный момент «ни одна страна не хочет вступать в войну против России». Марин Ле Пен указала, что «мы говорим о войне слишком легкомысленно», хотя, наоборот, этот вопрос требует «большой серьёзности и хладнокровия». Она напомнила, что «война это не компьютерная игра», а также подчеркнула, что конфликт с Россией «был бы войной высокой интенсивности» и она не хочет, чтобы «Франция вступала в войну с Россией».
 
Наконец, кандидат от ультраправой партии ещё раз отметила, что выступает за «любую возможную гуманитарную помощь для украинцев». В то же время ей бы хотелось, чтобы «просьбы о предоставлении убежища осуществлялись в посольствах и консульствах Франции в какой-либо третьей стране»: таким образом те, кому отказали в этом праве, не останутся на французской территории, пишет Le Figaro.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
война дипломатия Марин Ле Пен президент президентские выборы Россия спецоперация России на Украине Украина Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров