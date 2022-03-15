Марин Ле Пен: Макрон использует украинский конфликт для запугивания французов

Глава Национального объединения Марин Ле Пен раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за двойные стандарты в вопросе выхода из украинского кризиса, сообщает Le Figaro. Лидер ультраправой партии считает, что таким образом глава государства пытается воспользоваться сложившейся ситуацией и напугать французов перед выборами.

Лидер ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен уличила президента Франции Эммануэля Макрона в двойных стандартах в вопросе выхода из украинского конфликта, пишет Le Figaro. «Президент Республики пользуется спецоперацией на Украине, чтобы напугать французов, потому что думает, что страх может помочь ему» в предвыборной гонке, заявила в воскресенье кандидат на пост главы государства.

Как рассказывает издание, поводом послужили слова Макрона, сказанные в четверг журналистам на полях Версальского саммита. «С чрезвычайно серьёзным и озабоченным видом» он утверждал, что у него «пессимистичные» ожидания от переговоров России и Украины. При этом позднее в интервью на английском языке он отметил, что настроен «оптимистично». По мнению Марин Ле Пен, таким образом президент-кандидат старается манипулировать общественным мнением, что она считает неприемлемым для таких важных и тяжёлых тем.

Глава Нацобъединения также заявила, что, по её мнению, надо выбрать «либо войну, либо дипломатию», а на данный момент «ни одна страна не хочет вступать в войну против России». Марин Ле Пен указала, что «мы говорим о войне слишком легкомысленно», хотя, наоборот, этот вопрос требует «большой серьёзности и хладнокровия». Она напомнила, что «война — это не компьютерная игра», а также подчеркнула, что конфликт с Россией «был бы войной высокой интенсивности» и она не хочет, чтобы «Франция вступала в войну с Россией».

Наконец, кандидат от ультраправой партии ещё раз отметила, что выступает за «любую возможную гуманитарную помощь для украинцев». В то же время ей бы хотелось, чтобы «просьбы о предоставлении убежища осуществлялись в посольствах и консульствах Франции в какой-либо третьей стране»: таким образом те, кому отказали в этом праве, не останутся на французской территории, пишет Le Figaro.