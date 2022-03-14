Valeurs actuelles: «правительство смеётся над нами» — французская оппозиция раскритиковала скидку на бензин

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что в связи с резким ростом цен на бензин все французы смогут получить скидку в 15 евроцентов за каждый купленный на заправке литр, пишет Valeurs actuelles. Такой шаг правительства возмутил оппозиционных политиков: по их словам, это не поможет населению пережить кризис, поэтому необходимо замораживать цены на топливо за счёт доходов нефтедобывающих компаний.

Во Франции из-за спецоперации России на Украине подскочили цены на бензин, и, как предупредил в субботу премьер-министр Жан Кастекс во время интервью Le Parisien, эта ситуация «может продлиться» долгое время, пишет Valeurs actuelles. Глава правительства также добавил, что для помощи французам, которым теперь приходится платить свыше €2 за литр, в стране вводится «скидка на заправку бензином в размере 15 центов на литр», которая будет действовать на все виды топлива и «будет применяться с 1 апреля в течение четырёх месяцев». Кастекс уточнил, что благодаря этому на каждые 60 литров французы смогут сэкономить €9.

Такое заявление правительства Макрона уже вызвало раздражение у некоторых политиков, отмечает издание. Так, Марин Ле Пен в своём Twitter напомнила, что «французов душат цены на протяжении многих месяцев», но «правительство смеётся над нами и снижает цены на 15 центов за 10 дней до (президентских. — ИноТВ) выборов». «Это даже не покрывает повышение налогов (19 центов) на дизель, которое ввёл Эммануэль Макрон в 2015 году», — подчеркнула кандидат от Национального объединения.

Эрик Кокрель из «Непокорённой Франции» раскритиковал новые действия властей в Twitter: «Вновь правительство вводит сложносочинённую систему, которая нас не защищает даже от повышения цен на бензин». Затем депутат Сен-Сен-Дени напомнил, что кандидат от партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон предлагает «заморозить цены и прежде всего использовать доходы нефтедобывающих компаний».

Коммунист Фабьен Руссель пожаловался, что «цены (на бензин) непрерывно растут», несмотря на введённые меры, которые начнут действовать с апреля. Поэтому кандидат на выборах от Коммунистической партии предлагает скорее «заморозить цены на отметке 1,70 евро за литр» бензина, а также заморозить цены на другое топливо, финансируя эти решения из доходов нефтедобывающих компаний.

Хотя Эрик Земмур ещё не прокомментировал открыто правительственные меры, кандидат от партии «Реконкиста» также высказался за заморозку цен на бензин «на 1,80 евро», пока на Украине не наступит перемирие. По мнению профессионального журналиста, это нужно, чтобы французы больше не чувствовали себя «припёртыми к стенке». «Как только военный конфликт прекратится, государство возьмёт на себя задачу защитить французов от его последствий», — цитирует Valeurs actuelles ультраправого политика.